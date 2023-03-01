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Gündem, Asrın felaketi

Bakan Karaismailoğlu: Bizim bundan sonraki görevimiz, derdimiz sizin normal bütün ihtiyaçlarınızı karşılamak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sizi eskisinden daha iyi şartlara getirmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. İnşallah el birliğiyle bu işlerin üstesinden geleceğiz." dedi.

Müzahim Zahid Tüzün, Sercan Küçükşahin   | 01.03.2023
Bakan Karaismailoğlu: Bizim bundan sonraki görevimiz, derdimiz sizin normal bütün ihtiyaçlarınızı karşılamak

Hatay

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da depremzedeleri ziyaretinde, "Bizim bundan sonraki görevimiz, derdimiz sizin normal bütün ihtiyaçlarınızı karşılamak. Sizi eskisinden daha iyi şartlara getirmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. İnşallah el birliğiyle bu işlerin üstesinden geleceğiz." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kriz merkezindeki basın toplantısının ardından Balarmudu Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulunan Karaismailoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin her şeyin üstesinden gelebileceğini söyledi.

Depremin üzerinden 24 gün geçtiğini hatırlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah daha güzel günler olacak. Zamanla her şey eskisinden daha iyi olacak. Buna emin olun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizlere 'gidin Hataylılarla konuşun, ne istiyorlarsa yerine getirin' dedi. İnşallah bizler de dostlarımızla arkadaşlarımızla hep sizlerle beraber olacağız. Bu süreci beraber atlatacağız. Deprem olmayan illerdeki bütün vatandaşlarımızın gönlü sizlerle beraber. İnşallah kısa sürede bu işlerin üstesinden geleceğiz. Bir tek kayıplarımızı geri getiremeyiz. Diğer bütün her şey eskisinden daha iyi olacak. Ona emin olun. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Sizlere de Allah sabırlar versin. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bizim bundan sonraki görevimiz, derdimiz sizin normal bütün ihtiyaçlarınızı karşılamak. Sizi eskisinden daha iyi şartlara getirmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. İnşallah el birliğiyle bu işlerin üstesinden geleceğiz."

Bakan Karaismailoğlu, ardından Hatay'daki sahra hastanesine giderek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Daha sonra Samandağ ilçesine hareket eden Karaismailoğlu, burada çadır kentteki depremzedeleri ziyaret etti, ardından Kültür Merkezi'nde muhtarlarla basına kapalı düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

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