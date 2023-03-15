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Gündem, Asrın felaketi

Bakan Ersoy, Malatya'da çadırda kalan depremzedeleri ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da çadırda kalan vatandaşları ziyaret etti.

Volkan Kaşik  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Bakan Ersoy, Malatya'da çadırda kalan depremzedeleri ziyaret etti

Malatya

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya'ya gelen Bakan Ersoy, inceleme ve ziyaretlerini sürdürüyor.

Bakan Ersoy, Cemal Gürsel, Selçuklu ve Tecde Meyvecilik Araştırma Enstitüsü çadır kentleri ile Ataköy Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Sosyal medya hesabından ziyaretlerine ilişkin fotoğrafları paylaşan Bakan Ersoy, "Malatya'nın Cemal Gürsel, Selçuklu ve Tecde Meyvecilik Araştırma Enstitüsü çadır kentleri ile Ataköy Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. Depremin ardından sel felaketiyle karşılaşan bölgemizde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

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