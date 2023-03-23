Dolar
19.03
Euro
20.62
Altın
1,993.59
ETH/USDT
1,812.40
BTC/USDT
28,188.00
BIST 100
5,061.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Bakan Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'daki tarihi yapıları inceledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'daki bazı tarihi yapılarda incelemelerde bulundu.

Volkan Kaşik  | 23.03.2023 - Güncelleme : 23.03.2023
Bakan Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'daki tarihi yapıları inceledi

Malatya

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya'ya gelen Bakan Ersoy, inceleme ve ziyaretlerini sürdürüyor.

Battalgazi ilçesinde 1224 yılında Selçuklu hükümdarı Alaeddin Keykubad döneminde inşa ettirilen, İran'daki Büyük Selçuklu cami mimari geleneğini Anadolu'da temsil eden tek örnek olan ve depremden etkilenen Battalgazi Ulu Cami'yi inceleyen Bakan Ersoy, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra yine depremlerde hasar alan Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'na geçen Ersoy, tarihi yapının durumunu yerinde inceledi.

Ersoy, ardından kentte altyapı çalışmaları devam eden konteyner kentlerin durumu hakkında yetkililerden bilgi alarak Selçuklu çadır kentini ziyaret etti.

Daha sonra Alacakapı Mahallesi'ne geçen Ersoy, burada esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Bakan Ersoy'a ziyaretlerinde AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık da eşlik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pakistan'dan deprem bölgesine çadır sevkiyatı devam ediyor
Emine Erdoğan, Başkentte depremzede ailenin evinde iftar yaptı
Malatya'daki en büyük konteyner kentte akşam da yaşam sürüyor
Bakan Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'daki tarihi yapıları inceledi
Bakan Kasapoğlu, Mersin'deki öğrenci yurdunda misafir edilen depremzedelerle iftar yaptı

Benzer haberler

Pakistan'dan deprem bölgesine çadır sevkiyatı devam ediyor

Pakistan'dan deprem bölgesine çadır sevkiyatı devam ediyor

Malatya'daki en büyük konteyner kentte akşam da yaşam sürüyor

Bakan Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'daki tarihi yapıları inceledi

TBMM Başkanı Şentop, Hatay'da çadır kentte depremzedelerle iftar yaptı

TBMM Başkanı Şentop, Hatay'da çadır kentte depremzedelerle iftar yaptı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da depremzedelerle iftar yaptı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da depremzedelerle iftar yaptı
Deprem bölgesindeki illerde ilk iftar yapıldı

Deprem bölgesindeki illerde ilk iftar yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet