Bakan Dönmez, Osmaniye'de çadır kentteki depremzedeleri ziyaret etti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, AFAD tarafından kurulan çadır kentteki depremzedeleri ziyaret etti.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dönmez, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığındaki il koordinasyon toplantısının ardından kent merkezine geçti.
Buradaki hasarlı binaları inceleyen Dönmez, sonrasında AFAD tarafından kurulan çadır kentte afetzedeleri ziyaret etti.
Vatandaşların taleplerini dinleyen ve çocuklarla sohbet eden Dönmez, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının ekiplerine de hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.