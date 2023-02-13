Bakan Dönmez, İskenderun'da çadır kentteki depremzedelerle bir araya geldi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde AFAD tarafından kurulan çadır kenti ziyaret ederek depremzedelerin taleplerini dinledi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İskenderun'un Yunus Emre Mahallesi'nde yeni kurulan çadır kenti ziyaret eden Dönmez, burada vatandaşların taleplerini dinledi, çocuklarla da yakından ilgilendi.
Çadır kente bir an evvel elektrik verilmesi için ilgili dağıtım şirketine talimat veren Dönmez, ziyaretinin ardından İskenderun Afet Koordinasyon Merkezinde değerlendirme toplantısına geçti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.