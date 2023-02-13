Dolar
18.85
Euro
20.22
Altın
1,855.35
ETH/USDT
1,488.00
BTC/USDT
21,599.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay’da Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Madenoğlu Apartmanı enkazında kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gaziantep’te Ayşe Mehmet Polat Sitesi enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Bakan Dönmez, İskenderun'da çadır kentteki depremzedelerle bir araya geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde AFAD tarafından kurulan çadır kenti ziyaret ederek depremzedelerin taleplerini dinledi.

Fuat Kabakcı   | 13.02.2023
Bakan Dönmez, İskenderun'da çadır kentteki depremzedelerle bir araya geldi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İskenderun'un Yunus Emre Mahallesi'nde yeni kurulan çadır kenti ziyaret eden Dönmez, burada vatandaşların taleplerini dinledi, çocuklarla da yakından ilgilendi.

Çadır kente bir an evvel elektrik verilmesi için ilgili dağıtım şirketine talimat veren Dönmez, ziyaretinin ardından İskenderun Afet Koordinasyon Merkezinde değerlendirme toplantısına geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanlığından depremzedelerin tahliye ve barınma imkanlarına ilişkin paylaşım
Gaziantep'te depremden etkilenen çocuklara camilerde de psikososyal destek veriliyor
Gaziantep OSB'de fabrikalar yeniden üretime başladı
Bakan Dönmez, İskenderun'da çadır kentteki depremzedelerle bir araya geldi
Adıyaman'ın Besni ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan 6 binanın müteahhidi Şükrü İşitmen tutuklandı

Benzer haberler

Bakan Dönmez, İskenderun'da çadır kentteki depremzedelerle bir araya geldi

Bakan Dönmez, İskenderun'da çadır kentteki depremzedelerle bir araya geldi

Adıyaman'da atletizm pisti çadır kente dönüştürüldü

İskenderun Garı'ndaki iki tren depremzedelere "ev" oldu

Bakan Dönmez, Osmaniye'de çadır kentteki depremzedeleri ziyaret etti

Bakan Dönmez, Osmaniye'de çadır kentteki depremzedeleri ziyaret etti
Bakan Dönmez, depremlerden etkilenen Osmaniye'yi havadan inceledi

Bakan Dönmez, depremlerden etkilenen Osmaniye'yi havadan inceledi
Depremden sağlam çıkan TOKİ konutlarının sakinleri yaşadıklarını anlattı

Depremden sağlam çıkan TOKİ konutlarının sakinleri yaşadıklarını anlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet