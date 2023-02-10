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Gündem, Asrın felaketi

Bakan Dönmez: Gaziantep merkezde doğal gaz dağıtımı gerekli kontroller yapılarak başlıyor

Ebru Şengül Cevrioğlu   | 10.02.2023
Bakan Dönmez: Gaziantep merkezde doğal gaz dağıtımı gerekli kontroller yapılarak başlıyor

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep il merkezine doğal gaz dağıtımının gerekli test ve kontroller yapılarak başladığını bildirdi.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep'te AFAD Koordinasyon Merkezi'nde enerji altyapısına ilişkin son durumu değerlendirdiklerini belirterek, "İslahiye ve Nurdağı'ndaki hasarlı bölgelerin dışında şehir merkezlerini enerjilendirdik. İl merkezinde doğal gaz dağıtımı ise gerekli test ve kontroller yapılarak başlıyor." ifadelerini kullandı.

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