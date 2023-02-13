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Gündem, Asrın felaketi

Bakan Derya Yanık: Depremlerden etkilenen bölgelerdeki 1362 refakatsiz çocuğun 369'u ailelerine teslim edildi

Barış Gündoğan   | 13.02.2023
Bakan Derya Yanık: Depremlerden etkilenen bölgelerdeki 1362 refakatsiz çocuğun 369'u ailelerine teslim edildi

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde, depremzedeleri ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki 1362 refakatsiz çocuğun 369’unun kimlikleri belirlenerek ailelerine teslim edildiğini açıkladı.

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