Bakan Derya Yanık: Depremlerden etkilenen bölgelerdeki 1362 refakatsiz çocuğun 369'u ailelerine teslim edildi
Ankara
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde, depremzedeleri ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
Bakan Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki 1362 refakatsiz çocuğun 369’unun kimlikleri belirlenerek ailelerine teslim edildiğini açıkladı.
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