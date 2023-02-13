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Gündem, Asrın felaketi

Bakan Bozdağ, Diyarbakır'da 81 saat sonra kurtarılan 6 yaşındaki Beşir'i ziyaret etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 81 saat sonra çıkarılan 6 yaşındaki Beşir Yıldız'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Halil İbrahim Sincar   | 13.02.2023
Bakan Bozdağ, Diyarbakır'da 81 saat sonra kurtarılan 6 yaşındaki Beşir'i ziyaret etti Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Diyarbakir

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde, merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi Hisami Apartmanı'nda enkaz altından AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu 81 saat sonra 9 Şubat'ta kurtarılan Beşir Yıldız'ın, Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Yıldız'ı ziyaret eden Bakan Bozdağ, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Allah seni korumuş, her türlü tehlikeden seni saklamış." dedi.

Bozdağ'ın ağrısının olup olmadığını sorması üzerine Yıldız, "İyiyim." yanıtını verdi.

Yıldız'ın doktoru da Bakan Bozdağ'a, "Sıyrıklarımız var, çarşamba gününden beri yoğun bakımdaydı. Bugün yoğun bakımdan çıkardık. Genel durumumuz iyi. Birkaç gün daha gözleyip, Allah kısmet ederse taburcu edeceğiz." bilgisini paylaştı.

Bozdağ'ın, enkaz altındayken uyuyup uyumadığını sorması üzerine Yıldız, "Bazen uyudum, üşümedim. Sanki böyle battaniye gibi bir şeyin içerisindeydim. Sadece kolumu biraz kaldırabildim." diye konuştu.

Bozdağ da Beşir Yıldız'a, şunları söyledi:

"Büyük bir kahramansın, cesur birisin. Enkazın altında depremle mücadele ettin. Orada bir sürü sıkıntıya göğüs gerdin, teslim olmadın. Hakikaten kahramansın sen. Cumhurbaşkanımıza da seni anlatacağım."

Adalet Bakanı Bozdağ, Beşir Yıldız'ın teyzesine de geçmiş olsun dileklerini iletti.

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