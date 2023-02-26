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Gündem, Asrın felaketi

Bakan Akar'dan depremzede çocuklara "moral" ziyareti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile depremzede çocuklara moral ziyaretinde bulundu.

Sarp Özer   | 26.02.2023
Bakan Akar'dan depremzede çocuklara "moral" ziyareti Fotoğraf: Arif Akdoğan - AA

Ankara

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Mehmetçiğin nöbet, devriye, arama kurtarma, yaşam destek faaliyetlerini yerinde takip eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, deprem bölgesindeki incelemeleri sürüyor.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Kahramanmaraş'taki incelemeleri kapsamında Fuar Alanı ve Atatürk Parkı'nda çocuklar için kurulan oyun çadır alanında incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan temel eğitim destek çadırları ile psikososyal destek çadırlarında incelemelerde bulunan ve faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar, buralardaki çocuklarla yakından ilgilendi.

Bazı depremzede çocuklarla masa tenisi de oynayan Bakan Akar, ziyaretiyle çocuklara moral verdi.

Öte yandan Bakan Akar, Beşiktaş Futbol Akademisi tarafından kurulan çadır kentte de incelemelerde bulunarak çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

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