Dolar
18.87
Euro
20.12
Altın
1,834.72
ETH/USDT
1,678.10
BTC/USDT
24,681.00
BIST 100
5,214.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Bakan Akar: İlk andan itibaren Mehmetçik milleti ve vatandaşı ile beraber oldu, olmaya devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili, "İlk andan itibaren Mehmetçik milleti ve vatandaşı ile beraber oldu, olmaya devam ediyor." dedi.

Sarp Özer   | 21.02.2023
Bakan Akar: İlk andan itibaren Mehmetçik milleti ve vatandaşı ile beraber oldu, olmaya devam ediyor Fotoğraf: Arif Akdoğan - AA

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından kent merkezinde incelemelerde bulundu.

İlk olarak AFAD Koordinasyon Merkezi'ne geçen Akar, daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İrtibat Bürosu'na giderek bilgi aldı. İncelemelerde bulunan Bakan Akar, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Milli Savunma Bakanı Akar, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen "asrın felaketinin" hemen ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hatay'a geldiğini, dünkü depreme de AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yakalandığı söyledi.

Deprem anında hissettiklerinin sorulması üzerine Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Sarsıntıyı ciddi bir şekilde yaşadık. Her akşam AFAD Koordinasyon Merkezi'nde çalışmaların koordine edildiği, ihtiyaçların belirlendiği bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Toplantı için hazırlıklarımızı sürdürürken çok şiddetli sarsıntı oldu. Uygun bir şekilde alanı boşalttık ve Mobil Koordinasyon Merkezi'ne geçerek toplantıya devam ettik. Bütün ilgili valilerimiz, yetkililer süratle duruma vaziyet ettiler. İlk andan itibaren gerekli raporları aldılar ve arama kurtarma timleri başta olmak üzere her türlü desteği sağlamaya başladılar. Yapılması gerekenleri yaparak sıkıntının büyümesini önlediler."

"Devlet ve millet birlikteliğinin çok güzel örneklerini görüyoruz"

Hatay merkezli dünkü deprem ve sonrasındaki artçıların ardından bölgede özellikle Mehmetçik olarak yeni bir kuvvete ihtiyaç olup olmadığı sorusuna Akar, şu yanıtı verdi:

"Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından hemen gerekli koordinasyon yapıldı, AFAD koordinatörlüğünde valililerimizin ihtiyaç ve isteklerini bildirmesine bağlı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ilk andan itibaren vatandaşımızın yanına koştu. Şu anda da bütün durumu yakından takip etmekteyiz. Anlık olarak bilgi alışverişi ve gerekli koordinasyon yapılıyor. İş makinaları, arama kurma timleri, güvenlik, lojistik imkanları seferber edilmiş durumda. Bunların tamamına yakını bölgeye konuşlandı. Çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarımızla beraber, onlarla omuz omuza devlet ve millet birlikteliğinin çok güzel örneklerini görüyoruz."

"Yapılanlar vatandaşlarımız tarafından görülüyor"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kışladan geç çıkarıldığı." iddialarına ilişkin de "Böyle bir şey söz konusu değil. Gerekli açıklamaları yaptık. Bazıları görmemekte, anlamamakta ısrar ediyor. İlk andan itibaren Mehmetçik milleti ve vatandaşı ile beraber oldu, olmaya devam ediyor. Yapılanlar da vatandaşlarımız tarafından görülüyor." dedi.

Bakan Akar, "Depremin ardından Suriyeli sığınmacıların Türkiye'ye akın halinde giriş yaptığı" iddialarını da şöyle değerlendirdi:

"Bu kesinlikle doğru değil. Hudutta yaptığımız incelemelerde, askeri ve sivil erkanla yaptığımız görüşmelerde, sınır hattımızdaki askeri birliklerimizde yaptığımız denetlemelerde ve hudut kapılarında yaptığımız görüşmelerde yoğun bir şekilde konuyu görüştük. Kesinlikle bu iddialar gerçek dışı. Türkiye'de yaşayan Suriyeli vatandaşlar evlerini ve yakınlarını kaybetmeleri nedeniyle kendi topraklarına dönüyor. Tek yönlü olarak Türkiye'den Suriye'ye doğru evlerine ve topraklarına dönen Suriyeli vatandaşlar var. Şu anda bu rakamın 20 bini geçtiğini takip ediyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kırklareli'nden deprem bölgesine 312 tır yardım malzemesi, 9 bin 239 çadır ve konteyner gönderildi
Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'a sokak çeşmeleri yapıyor
"İyilikte Deprem Bölgesi İçin Buluşuyoruz" projesi 24 Şubat'ta başlayacak
Hatay merkezli depremin Akkuyu NGS'de hasara yol açmadığı bildirildi
SunExpress'in "hava köprüsü"yle ilk yardım uçağı Antalya'da

Benzer haberler

Bakan Akar: İlk andan itibaren Mehmetçik milleti ve vatandaşı ile beraber oldu, olmaya devam ediyor

Bakan Akar: İlk andan itibaren Mehmetçik milleti ve vatandaşı ile beraber oldu, olmaya devam ediyor

Çocukların akranlarıyla kaynaşması deprem travmasını daha kolay atlatmalarını sağlıyor

Macar arama kurtarma ekibinin başkanı: Bazen artçı depremler olurken enkazın içinden birilerini kurtarmaya çalışıyorduk

Trakya Üniversitesinin afetzedeler için kurduğu merkezde görev alacak yeni ekip yola çıktı

Trakya Üniversitesinin afetzedeler için kurduğu merkezde görev alacak yeni ekip yola çıktı
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaralı depremzedelerin tedavileri sürüyor

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaralı depremzedelerin tedavileri sürüyor
Bakanlar Akar ve Koca, Hatay'daki depreme toplantıda yakalandı

Bakanlar Akar ve Koca, Hatay'daki depreme toplantıda yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet