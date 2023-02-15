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Gündem, Asrın felaketi

Bakan Akar, Hatay kent merkezindeki arama kurtarma çalışmalarını inceledi

Akar, bakanlığa bağlı ASFAT AŞ tarafından günde 10 bin kişiye üç öğün yemek verecek mobil mutfağı da denetledi.

Sarp Özer   | 15.02.2023
Bakan Akar, Hatay kent merkezindeki arama kurtarma çalışmalarını inceledi

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kent merkezindeki arama kurtarma çalışmaları ile bakanlığa bağlı ASFAT AŞ tarafından günde 10 bin kişiye üç öğün yemek vermek üzere kurulan mobil mutfakta incelemelerde bulundu.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen deprem sonrasında arama kurtarma, yaşam destek ve sağlık faaliyetlerine yönelik yoğun çalışmalar devam ediyor.

Depremin hemen ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hatay’a gelen Akar, 10 gündür buradaki çalışmaları takip ediyor.

Kent merkezine inerek çalışmaları inceleyen, arama kurtarma ekiplerden bilgi alan Akar, MSB’ye bağlı ASFAT AŞ tarafından kent merkezinde, 10 bin kişiye günde üç öğün yemek hazırlamak üzere kurulan ve bugün hizmete başlayacak mobil mutfakta incelemelerde bulundu.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan ve talimat veren Akar, daha sonra Güler ve Avsever ile 2. Hudut Alay Komutanlığına geçti.

Depremden etkilenmesine rağmen bölgedeki arama kurtarma ve yaşam destek faaliyetlerine katkı sağlamaya devam eden komutanlığın faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Akar, kahramanlık ve fedakarlıkları dolayısıyla personeli kutladı. ​​​​​​​

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