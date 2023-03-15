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Asrın felaketi

BAE'nin Türkiye ve Suriye'ye gönderdiği yardım malzemesi taşıyan uçak sayısı 220'ye ulaştı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye yardım taşıyan uçak sayısının 220'ye ulaştığı belirtildi.

İbrahim Khazen, Hamdi Yıldız  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
BAE'nin Türkiye ve Suriye'ye gönderdiği yardım malzemesi taşıyan uçak sayısı 220'ye ulaştı

BAE Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Şubat'ta verdiği talimatla Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek amaçlı başlatılan "Yiğit Süvari 2" operasyonuna dair bilgi verildi.

"Yiğit Suvari 2" operasyonunun devam ettiği belirtilen açıklamada, Türkiye ve Suriye'ye 220 uçakla 7 bin 109 ton insani yardım ulaştırıldığı kaydedildi.


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