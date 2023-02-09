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Dünya, Asrın felaketi

BAE'deki kadın STK'larından depremzedeler için 13 milyon dolarlık yardım

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genel Kadınlar Birliği Başkanı Şeyha Fatıma binti Mubarek'in, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 50 milyon dirhem (yaklaşık 13 milyon 600 bin dolar) yardımda bulunduğu bildirildi.

Safiye Karabacak   | 09.02.2023
BAE'deki kadın STK'larından depremzedeler için 13 milyon dolarlık yardım

İstanbul

Ülkenin resmi haber ajansı WAM'da yer alan haberde, BAE Genel Kadınlar Birliği, Annelik ve Çocukluk Yüksek Konseyi ve Aile Gelişimi Vakfı'nın başkanlığını yürüten Binti Mubarek'in, kendi adına kurulan Mülteci Kadınlar Fonu üzerinden, BAE Kızılayı'nın başlattığı "İyilik Köprüleri" yardım kampanyasına 50 milyon dirhem ile destek sağladığı belirtildi.

Haberde, söz konusu desteğin, Türkiye ve Suriye'deki depremlerin olumsuz insani yansımalarını azaltmayı amaçladığı kaydedildi.

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