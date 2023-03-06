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Gündem, Asrın felaketi

BAE, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere şu ana kadar 202 uçakla yardım gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye şu ana kadar 202 uçakla 5 bin 715 ton yardım malzemesi ulaştırdı.

İbrahim Khazen, Mahmut Geldi  | 06.03.2023 - Güncelleme : 06.03.2023
BAE, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere şu ana kadar 202 uçakla yardım gönderdi

İSTANBUL

BAE Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere insani yardımların devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, "Yiğit Süvari 2" operasyonu kapsamında Türkiye ve Suriye'ye 202 kargo uçağıyla toplam 5 bin 715 ton yardım gönderildiği ifade edildi.

"Yiğit Süvari 2" operasyonu kapsamında Gaziantep'te açılan sahra hastanesinin de depremzedelere hizmet verdiği aktarılan paylaşımda, sahra hastanesinde bugüne kadar 3 bin 500 kişinin sağlık hizmeti aldığı vurgulandı.

Ülkenin resmi ajansı WAM'ın 2 Mart'taki haberinde, Suriye'ye 134 kargo uçağıyla toplam 4 bin 413 ton gıda ve tıbbi malzemenin ulaştırıldığı belirtilmişti.

BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın direktifleri doğrultusunda 7 Şubat'ta, Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek için "Yiğit Süvari 2" operasyonu başlatılmıştı.

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