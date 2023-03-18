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Dünya, Asrın felaketi

BAE, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bugüne kadar 330 uçak yardım malzemesi gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'ye şu ana kadar 330 uçakla yardım malzemesi gönderdiğini duyurdu.

İbrahim Khazen, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
BAE, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bugüne kadar 330 uçak yardım malzemesi gönderdi

İstanbul

BAE Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Şubat'ta verdiği talimatla Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek olmak için başlatılan "Yiğit Süvari 2" operasyonuna ilişkin bilgi verildi.

Depremzedelere yönelik yardımların sürdüğüne işaret edilen açıklamada, bu kapsamda Türkiye ve Suriye'ye şu ana kadar 330 uçakla 7 bin 367 ton yardım ulaştırıldığı aktarıldı.

Suudi Arabistan'dan depremzedelere yardım

Öte yandan Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi'ne ait Sahem Platformu verilerine göre, Suudi Arabistan'da Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yapılan yardım kampanyasında 129,2 milyon dolar bağış toplandı.

Kampanyaya şu ana kadar 2 milyon 250 binden fazla kişi bağışta bulundu.

Suudi Arabistan, 14 Mart'ta Türkiye ve Suriye'deki afetzedeler için 16. yardım uçağını gönderdiğini duyurmuştu.

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