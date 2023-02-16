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Gündem, Asrın felaketi

Azerbaycan'ın insani yardımlarını taşıyan 2 kargo uçağı İncirlik Üssü'ne ulaştı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalara destek olmak amacıyla Azerbaycan'dan gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan 2 uçak, Adana'daki İncirlik Hava Üssü'ne indi.

Betül Aklan, Eren Bozkurt   | 16.02.2023
Azerbaycan'ın insani yardımlarını taşıyan 2 kargo uçağı İncirlik Üssü'ne ulaştı

Adana

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası bölgeye yurt dışından yardımlara devam ediliyor.

İlk günden itibaren arama kurtarma çalışmalarına da destek olan Azerbaycan'dan gönderilen 2 kargo uçağı, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'na geldi. Böylece "kardeş ülke" Azerbaycan'ın insani yardımlarını taşıyan uçak sayısı 12'ye yükseldi.

Uçaklardan birinde 1000 ısıtıcı ve 891 çadır, diğerinde 14 bin 700 giysi ve 759 çadırın bulunduğu öğrenildi.

İnsani yardım malzemeleri, uçaklardan indirilerek "hava yardım koridoru"nun olduğu bölgeye taşındı.

İncirlik Hava Üssü'ne gönderilen yardım malzemeleri Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığına ait çok sayıda helikopter ve kargo uçağıyla depremden etkilenen illere naklediliyor. Sevkiyata, ABD'ye ait askeri helikopterlerle destek sağlanıyor.

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