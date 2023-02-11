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Gündem, Asrın felaketi

Azerbaycan, Türkiye'ye yeniden 1000'den fazla çadır gönderdi

Azerbaycan, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerin mağdurları için yeniden 1000'den fazla çadır gönderdi.

Ruslan Rehimov   | 11.02.2023
Azerbaycan, Türkiye'ye yeniden 1000'den fazla çadır gönderdi

Bakü

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'ye 9 araçtan oluşan insani yardım konvoyunun gönderildiği bildirildi.

Araçlarda, 1015 çadır ile 240 ısıtıcının bulunduğu kaydedildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremin mağdurları için Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti de kara yoluyla Türkiye'ye toplam 1000 kişinin barınacağı 10 çadır, 1000 battaniye, 1000 uyku tulumu, 1000 çift çorap, 1000 çift eldiven, 650 gömlek, 1000 termal iç çamaşırı, 20 set odun sobası ve 10 ton su gönderdi.

Azerbaycan, dün de hem hava hem de kara yoluyla Türkiye'ye 1000'den fazla çadır göndermişti.

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