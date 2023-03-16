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Yaşam, Asrın felaketi

Aydınlı diş hekimi çift, 3 çocuğunu aile büyüklerine emanet edip deprem bölgesine geldi

Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görevli diş hekimi çift, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerden Hatay'da sahra hastanesinde afetzedelere gönüllü olarak hizmet veriyor.

Emrah Gökmen  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
Aydınlı diş hekimi çift, 3 çocuğunu aile büyüklerine emanet edip deprem bölgesine geldi Fotoğraf: Oğuz Yeter/AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından afet bölgesine gelmek için başvuran Nur Yasemin ve Sabri Altıok çifti, sıra kendilerine gelince 8, 11 ve 16 yaşındaki çocuklarını aile büyüklerine emanet ederek yola çıktı.

Hatay'ın Defne ilçesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesince hazırlanan ve Sağlık Bakanlığına devredilen sahra hastanesinde mesaiye başlayan çift, yaklaşık 10 gündür depremzedelere ağız ve diş sağlığı konusunda yardımcı oluyor.

Diş hekimi Nur Yasemin Altıok, AA muhabirine, 3 çocuk annesi olduğunu belirterek, ilk depremlerin yaşandığı gün eşiyle başhekimliğe giderek gönüllü görev almak istediklerini bildirdiklerini söyledi.

Bu hastanede ellerinden gelenin fazlasını yapmaya gayret ettiklerin belirten Altıok, "İyi ki geldim diyorum yine olsa yine geliriz. Devletimiz büyük, bu afetin üstesinden elbette ki geleceğiz. İnsanımız çok şefkatli, vicdanlı. Toplanan yardımlarla devletin koordinatörlüğünde bu işi atlatacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

"Her şey rayına girince tekrar ziyaret etmek istiyoruz"

Sabri Altıok ise gerektiğinde her yere gidebileceklerini anlamaları bakımından bu ayrılığın çocukları için eğitim gibi olduğunu anlattı.

Zor durumdaki insanlara ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getiren Altıok, şunları kaydetti:

"Birçok meslektaşım depremde hayatını kaybetti. Tedavi sırasında yürek dayanmayan acıların yaşandığını duyuyoruz hastalarımızdan. Çocuklarımıza özlem var ama bu geçici bir durum. İleride böyle bir şey inşallah olmaz ama olduğunda onlar da bu şekilde davranacaklardır. Burada yaşanan acının yanında çok önemsiz şeyler bunlar. İnşallah bir faydamız oluyordur. Elimizden geleni yapıyoruz. Eşimle konuştuk, biraz zaman geçsin buraya tatile gelelim diye. Çok isteriz bunu. Hatay zaten çok güzel bir yer. Arkadaşlarımız var buralı, birçok yere bizi de davet etmişlerdi ama hiç nasip olmamıştı. İnşallah ortalık biraz toparlanınca buralarda her şey rayına girince tekrar ziyaret etmek istiyoruz."

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