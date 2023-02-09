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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay’daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor. Hatay Merkez Cebrail Mahallesinde ekipler enkaz altındaki anne ve çocuğu için kurtarma çalışması gerçekleştiriyor. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kişi, 89 saat sonra sağ çıkarıldı.-VTR-
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Gündem, Asrın felaketi

Avrupalı ekipler kurtarma çalışmalarına devam ediyor

Avrupa'dan Kahramanmaraş merkezli depremler için Türkiye'ye gelen ekipler, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Ekip   | 09.02.2023
Avrupalı ekipler kurtarma çalışmalarına devam ediyor

Ankara

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye gelen Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Novi Grad Belediyesine ait arama kurtarma ekipleri, Reyhanlı'da bir kişiyi enkaz altından kurtardı.

Ekip lideri Fahrudin Dobroca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ekipleriyle birlikte arama kurtarma çalışmalara katıldıklarını kaydederek, "70 yaşlarında bir adamı enkazdan çıkardık. Çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Karadağ İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Karadağlı arama kurtarma ekipleri, Hatay'da bir kadını enkazdan kurtarmayı başardı.

İsviçre

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay'da çalışmalarına devam eden İsviçre İnsani Yardım Biriminin sorumlusu Sebastian Eugster ile telefonda görüştüğünü, İsviçreli ekibin enkaz altından kurtardığı kişi sayısının 9'a yükseldiğini, ekipleri ile gurur duyduğunu ifade etti.

Romanya

Romanya Acil Durumlar Genel Müfettişliğinden (IGSU) yapılan açıklamaya göre, Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Rumen arama kurtarma ekibi RO-USAR, enkaz altından toplam dört kişiyi kurtardı.

Türkiye’deki arama kurtarma çalışmalarına Romanya’dan toplam 116 kişiden oluşan iki kurtarma ekibi katılıyor.

Macaristan

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, Macar arama kurtarma ekiplerinin 27 kişiyi enkaz altından sağ çıkardığını açıkladı.

156 Macar arama kurtarma görevlisinin Hatay'da çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Gulyas, Macaristan'ın Türkiye'ye elinden gelen her türlü yardımı verdiğini söyledi.

Avrupa ülkelerinin yardımları sürüyor

Slovenya hükümetince yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 400 bin avroluk insanı yardım sağlanacağı kaydedildi.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak'taki İslam Birliği Meşihatı, bugün itibariyle bölge genelinde yardım kampanyası başlatırken, yarın da cuma namazı çıkışı Türkiye'deki depremzedeler için yardım toplanacağı duyuruldu.

Sancak Müftüsü Senad Halitovic, toplanan yardımlardan oluşan konvoyun çok yakın bir zamanda Türkiye'ye yola çıkacağını ifade etti.

Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İtalya’da yardımların Roma, Milano ve Bari’de belirlenen toplam dört merkezde toplanmaya başladığını bildirdi.

Büyükelçi Gücük, "Duyarlı tüm vatandaşlarımıza ve İtalyan dostlarımıza ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Yardımların bir an önce depremzedelere ulaşması için tüm arkadaşlarımızla elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi.

Türkiye'nin Malta Büyükelçiliği de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Malta ve Gozo'da vatandaşlarımız ve Maltalı dostlarımız tarafından yapılan ayni yardımlar bugün gönüllü vatandaşlarımız, Maltalı dostlarımız ve Civil Protection Malta tarafından kutulandı. Sevk edilmek üzere THY Malta Müdürlüğüne teslim edildi." ifadesini kullandı.

Yardım malzemelerinin paketlenmesini Türkiye’nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen de takip etti.

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