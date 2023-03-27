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Asrın felaketi

Avrupa Kulüpler Birliği, depremzedeler için yardım kampanyası başlattı

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) üyelerinin taraftarı oldukları kulüplere ait formalar, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım toplamak amacıyla satışa çıkarılacak.

Doğa Kırmızıoğlu  | 27.03.2023 - Güncelleme : 27.03.2023
Avrupa Kulüpler Birliği, depremzedeler için yardım kampanyası başlattı

Ankara

ECA'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen genel kurulun ilk gününde tüm üyelerin, tuttukları takımın formasıyla toplantıya katıldığı belirtildi.

Üyelerin giydiği bu formalar, açık artırmayla satışa çıkarılacak. Elde edilecek gelir Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenler için kullanılacak.

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