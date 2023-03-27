Avrupa Kulüpler Birliği, depremzedeler için yardım kampanyası başlattı
Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) üyelerinin taraftarı oldukları kulüplere ait formalar, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım toplamak amacıyla satışa çıkarılacak.
Ankara
ECA'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen genel kurulun ilk gününde tüm üyelerin, tuttukları takımın formasıyla toplantıya katıldığı belirtildi.
Üyelerin giydiği bu formalar, açık artırmayla satışa çıkarılacak. Elde edilecek gelir Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenler için kullanılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.