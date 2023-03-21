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Dünya, Asrın felaketi

Avrupa Konseyinde Türkiye'deki depremzedeler için kermes düzenlendi

Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa Konseyinde, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'deki afetzedeler için kermes düzenlendi.

Esra Taşkın  | 21.03.2023 - Güncelleme : 21.03.2023
Avrupa Konseyinde Türkiye'deki depremzedeler için kermes düzenlendi

Paris

Avrupa Konseyi binasında Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 44. Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşu ile başladı.

Depremin ilk gününden bu yana Türkiye Delegasyonu ile yakın iletişimde olan Kongre yönetimi, 44. Genel Kurul kapsamında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) ve Avrupa Konseyi çalışanlarının da destekleriyle afetzedelere yardımcı olmak amacıyla bir dayanışma kermesi düzenledi.

"Türkiye ile Dayanışma" adıyla düzenlenen kermesin açılışında Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Türk Delegasyonu Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Leendert Verbeek ve AKPM Başkanı Tiny Kox söz aldı.

Büyükakın, dayanışma etkinliği nedeniyle teşekkür ederek afet bölgesinde neredeyse bir ay geçirdiğini ve buraya dünyanın her yerinden gelen yardım ekiplerini ilk elden gördüğünü dile getirdi.

Tahir Büyükakın, "Felaketin büyüklüğüne rağmen çok çabuk toparlanmaya başladık." dedi.

Verbeek, Kongre'deki Türk Delegasyonu'na teşekkür ederek davetlileri kermese ve Türkiye için bu dayanışma hareketine katkıda bulunmaya çağırdı.

Kox, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerin görüntülerini izleyince hissettiği acıyı tarif etmek için kelimelerin yetersiz olduğunu belirterek AKPM'nin bu zorlu dönemde Türkiye'nin yanında olmak için elinden gelen her şeyi yapacağını vurguladı.

Konuşmaların ardından kermesi ziyaret eden davetliler ayrıca Azerbaycan Ulusal Heyeti tarafından Nevruz Bayramı dolayısıyla depremzedeler için organize edilen diğer bir kermesi de ziyaret etti.

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