Avrupa Konseyi'nde TBMM'nin AA fotoğraflarıyla hazırladığı deprem sergisi açıldı
Avrupa Konseyi'nde TBMM'nin 6 Şubat'ta Türkiye'de meydana gelen depremler hakkında AA fotoğraflarıyla düzenlediği serginin açılışı yapıldı.
Strazburg
Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Bahar Oturumu başlangıcında açılan sergide AA foto muhabirlerinin deprem bölgesinde çektiği fotoğraflar yer aldı.
Serginin açılışında konuşma yapan AKPM Başkanı Tiny Kox, sergilenen fotoğraflara bakarken hissedilen acının tarifi olmadığını belirtti.
On binlerce kişinin yaşamını yitirdiğini, milyonlarca insanın hayatının değiştiğini hatırlatan Kox, "Toparlanma belki bir ömür sürecek. Türkiye'deki tüm mevkidaşlarımıza ve makamlara bu toparlanmada en iyi dileklerimizi sunuyoruz." dedi.
Kox, depremin eşi görülmemiş bir etki yarattığını, tüm Türk yetkililere en iyi dileklerini sunduğunu ifade ederek şunları söyledi:
"En trajik zamanlarda insanlığın en güzel özelliklerinden birine sergileyebiliyoruz. Dayanışma gösterebiliyoruz. Bugün Anadolu Ajansı tarafından çekilen ve burada sergilenen fotoğraflar uygulamaya koyulan Avrupa fikrinin en canlı örneğini teşkil ediyor. Biz farklılıklarımıza rağmen birbirimize yardım için yan yana durduk. Avrupa Konseyi statüsünün 1. maddesinde belirtildiği üzere üyeler arasında müşterek mirasları olan ülkü ve prensipleri korumak ve yaymak ve siyasi, ekonomik ilerlemelerini sağlamak amacıyla daha sıkı bir birlik meydana getirme amacını uyguladık."
Kox, depremden kısa süre sonra tüm Avrupa'nın üye ülke Türkiye'ye destek için harekete geçtiğini belirterek, Avrupa Konseyi üyelerine yardımlarından dolayı teşekkür etti ve desteğin devam etmesinin önemine vurgu yaptı.
Kox, AKPM Türk Grubu Başkanı AK Parti Milletvekili Ahmet Yıldız ve diğer Türk milletvekillerine hitaben, "AKPM bu en zor zamanlarda sizinle dayanışma içindedir. Avrupa'nın geri kalanındaki dostlarınız ne zaman ihtiyacınız varsa yardıma hazır olmaya devam edecektir." dedi.
"Dayanışmayı sürdürmek önemli"
AKPM Türk Grubu Başkanı Yıldız da bu sergide depremlerin yol açtığı yıkımın ve sonrasındaki uluslararası yardım faaliyetlerinin çok küçük bir bölümünün sembolik olarak yansıtıldığını dile getirdi.
Tüm Avrupa Konseyi üyesi ülkelerinin kurtarma ekibi veya ihtiyaç duyulan malzemeleri göndererek yardım faaliyetlerinden yer aldığını kaydeden Yıldız, aynı zamanda tüm üye ülkelerin Uluslararası Bağışçılar Konferansında cömert taahhütlerde bulunduğunu söyledi.
Yıldız, "Deprem bölgesinde sürdürülebilir bir toparlanma süreci yürütebilmek, Avrupa'nın bu dayanışmasını sürdürmek çok önemli." dedi.
Depremin çok uzun yıllar içinde eşi benzeri görülmemiş bir afet olduğunu hatırlatan Yıldız, yeniden imar çabalarının başladığını, depremzedelerin diğer kentlerde ağırlandığını, kültürel miras sayılan bazı eserlerin de yıkıldığını aktardı.
Yıldız, sadece Avrupa'dan değil, dünyanın her yerinden gösterilen dayanışmadan dolayı teşekkürlerini iletti.
Kox fotoğraflardan çok etkilendi
Konuşmaların ardından Kox, Yıldız ve diğer katılımcılar AA'nın fotoğraflarını inceledi. Kox, sergiyi gezerken AA foto muhabiri Arif Hüdaverdi Yaman’ın yıkıntılar içindeki bir depremzedeyi yansıtan fotoğrafından çok etkilendiğini belirtti.
Depremin acılarını hiçbir sözün tarif edemeyeceğini dile getiren Kox, AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafların sözlerden güçlü olduğunu söyledi.
Serginin açılışında AKPM Türk Grubu üyelerinden milletvekilleri Mehdi Eker, Emine Nur Günay, Serap Yaşar, Haluk Koç, Ünal Çeviköz, Hişyar Özsoy, Feleknas Uca ile Türkiye'nin Avrupa Konseyi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nurdan Bayraktar Golder de yer aldı