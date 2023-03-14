Dolar
18.98
Euro
20.34
Altın
1,904.08
ETH/USDT
1,677.90
BTC/USDT
24,682.00
BIST 100
5,277.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Avrupa Birliği, Kahramanmaraş AFAD'a 500 barınma ünitesi gönderdi

Avrupa Birliği (AB) bünyesinde RescEU (AB Sivil Koruma Mekanizması) tarafından Kahramanmaraş AFAD'a 500 acil durum barınma ünitesi gönderildi.

İzzet Mazı, Tunahan Akgün  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
Avrupa Birliği, Kahramanmaraş AFAD'a 500 barınma ünitesi gönderdi Fotoğraf: Akif Karslı/AA

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Avşar Yerleşkesine getirilen acil durum ünitelerinin kurulumları İsveç Sivil Acil Durumlar Dairesi koordinesinde jandarma ekiplerince yapılıyor.

Kış koşullarına ve uzun süreli kullanıma uygun, elektrik veya jeneratör sistemine uyumlu olan, beş kişilik bir ailenin barınabileceği üniteler, üzerine montajlanan güneş panelleriyle kendi elektriğini de üretebiliyor.

Kurulum çalışmalarını incelemek üzere kente gelen AB Dönem Başkanı İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, AA muhabirine, bölgede yaşanan trajedinin İsveç halkını derinden etkilediğini söyledi.

İsveç hükümetinin derhal eyleme geçtiğini ve yardım yapılmasına karar verildiğini anlatan Herrström, öncelikle Kızılhaç, daha sonra da İsveç Sivil Acil Durumlar Dairesi aracılığıyla Türkiye ve Suriye'deki deprem mağdurları için 25,4 milyon avro tutarında yardım yapıldığını ifade etti.

Herrström, bölgede birden çok projenin hayata geçirildiğini ve Sivil Acil Durumlar Dairesi, UNICEF, Save the Children ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği aracılığıyla yardım faaliyetlerine devam edildiğini belirterek bunun Türk halkıyla dayanışmanın işaretleri olduğunu vurguladı.

İsveç ve AB'nin birlikte yürüttüğü proje kapsamında bağışlanan ünitelerde beş kişilik bir ailenin rahat bir şekilde barınabileceğine işaret eden Herrström, "Her bir ünitede beş kişi bir arada yaşayabilir, çadırda yaşamaktan çok daha kalitelidir. Isıtmanız var, hava şartlarından da korunmaktasınız. Burada yaşayan insanların bir arada olabileceği sosyal alanlar da oluşturulmuş durumda. Bence buradaki ana fikir de çadırlardan daha uzun süre dayanabilen, daha iyi koruma sağlayan barınaklara geçebilmek." diye konuştu.

Depremin hemen ardından İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve AB Komisyonunun, daha fazla kaynağı seferber etmek, Türkiye ve Suriye halkına verilen desteğin daha iyi koordine edilmesini sağlamak için 20 Mart'ta gerçekleşecek bir bağış konferansı düzenleme konusunda anlaştığını aktaran Herrström, "Bu konferans bir hafta içinde düzenlenecek. Bu, İsveç ve Türkiye'nin başlattığı bir girişimdi çünkü burada acil insani faaliyetlere girişilmesine ihtiyaç var. Orta ve uzun vadede de burada olmamız gerekiyor çünkü bu tasavvur edilemez bir yıkım. Tabii ki yeniden inşanın takip edilmesi gerekiyor. Bu bağlamda da Türkiye halkıyla dayanışma içinde, onlara yardım etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir merkezli "kripto para dolandırıcılığı" operasyonunda 42 şüpheli yakalandı
Türk bilim heyetinden King George Adası'nda diplomatik ziyaretler
İçişleri Bakanı Soylu, CHP'li Özel'den 20 bin lira manevi tazminat kazandı
Antakya'da ilk depremlerde geriye kayan apartman Hatay merkezli sarsıntıda yıkılmış
Nevşehir'de yeni evli çift, balayı yaptıkları otel odasında ölü bulundu

Benzer haberler

Depremde 2 çocuğu ile kız kardeşi ve yeğenini kaybeden kadının gözyaşı dinmiyor

Depremde 2 çocuğu ile kız kardeşi ve yeğenini kaybeden kadının gözyaşı dinmiyor

Bitlis'te gönüllü öğretmenlerin topladığı 15 bin oyuncak depremzede çocuklara hediye edildi

Avrupa Birliği, Kahramanmaraş AFAD'a 500 barınma ünitesi gönderdi

Depremzedelere yardım için Trabzon'dan Afşin'e gelen üniversiteli Aybüke gönüllü oldu

Depremzedelere yardım için Trabzon'dan Afşin'e gelen üniversiteli Aybüke gönüllü oldu
"Vefalı Çağrı Sistemi" ile depremzedelerin yardımına koşuyorlar

"Vefalı Çağrı Sistemi" ile depremzedelerin yardımına koşuyorlar
Kahramanmaraş'ta yıkılmayı bekleyen binalardaki evlerin içi dronla görüntülendi

Kahramanmaraş'ta yıkılmayı bekleyen binalardaki evlerin içi dronla görüntülendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet