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Gündem, Asrın felaketi

ATO'nun deprem bölgesine kalıcı konut kazandırmak için başlattığı bağış çağrısı ilgi gördü

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baran, deprem bölgesine "100+" kalıcı konut kazandırmak üzere başlattıkları "Ayın Yıldızıyım Ya Sen" temalı bağış çağrısıyla başkentin dayanışmanın en anlamlı örneklerinden birini sergilediğini ifade etti.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
ATO'nun deprem bölgesine kalıcı konut kazandırmak için başlattığı bağış çağrısı ilgi gördü

Ankara

Gürsel Baran, yazılı açıklamasında, ATO'nun 100'üncü yılında deprem felaketinin yıkıma uğrattığı bölgeye "100+" kalıcı konut kazandırmak amacıyla başlattığı ve adını Türk bayrağının ay yıldızından alan "Ayın Yıldızıyım Ya Sen" temalı bağış çağrısına ilişkin değerlendirmede bulundu.

ATO üyelerinin çağrıya yoğun ilgi gösterdiğini belirten Baran, "Ahilik geleneğinin devamı, ticaretin asırlık çınarı odamız, ay yıldızlı bayrağımızın altında kardeşliğimiz ve birliğimizi sonsuza kadar sürdürmek hedefiyle 'Ayın Yıldızıyım Ya Sen' temalı bağış çağrısına katkı sağlayan üyeleriyle başkentimizde birlik, beraberlik ve dayanışmanın en anlamlı örneklerinden birini sergiliyor. Başkentimizin dayanışmasıyla depremde yıkıma uğrayan 11 ilimizin kısa sürede daha da güçlenerek ayağa kalkmasına katkı sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, depremin yıkıma yol açtığı 11 ilin, ülke gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 10'unu oluşturduğuna, 20 milyar doları bulan ihracatıyla da ekonomiye katkı sağladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Önceliğimiz, depremin yıkıma uğrattığı illerin sosyal ve ekonomik açıdan yeniden toparlanmasına ve istihdamın korunmasına katkı sağlamak. Bu açıdan kalıcı konutların inşası önemli. Deprem felaketinden etkilenen 11 ilimiz ile başkentimiz arasında destekler sayesinde kurulacak gönül köprüsü, bölgenin kısa sürede daha da güçlenerek ayağa kalkmasına vesile olacaktır. Acımızı unutmadan, umudumuzu kaybetmeden yaralarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz."


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