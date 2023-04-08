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Yaşam, insana dair, Asrın felaketi

Atölyesinin enkazından çıkartmaya çalıştığı malzemelerle yeniden iş başı yapmak istiyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 54 yaşındaki Mehmet Bütün, yıkılan iş yerinden çıkan malzemelerden geriye kalanlarla yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

Fatih Mehmet Kürkçü, Ekber Türkoğlu  | 08.04.2023 - Güncelleme : 08.04.2023
Atölyesinin enkazından çıkartmaya çalıştığı malzemelerle yeniden iş başı yapmak istiyor Fotoğraf: Ekber Türkoğlu/AA

Adıyaman

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen ilçeye bağlı Mimar Sinan Mahallesi 1 Nisan Bulvarı'ndaki koltuk döşeme atölyesi yıkılan Bütün, enkazdan malzeme ve ekipmanlarını kurtarmaya çalışıyor.

İki çocuk babası Mehmet Bütün, AA muhabirine, 32 yıldır döşemecilikle uğraştığını söyledi.

Depremde, zemin katında iş yeri bulunan 3 katlı apartmanın çöktüğünü belirten Bütün, "Dükkanımız yıkıldı, tüm malzememiz içinde kaldı. Yapacağımız bir şey yok, ne çıkarsa kurtarmaya çalışıyoruz." dedi.

Bütün, zor zamanlar yaşadıklarını, tüm birikiminin enkaz altında kaldığını ifade ederek, "Çıkardığım malzeme ve ekipmanlarla yeniden işine başlamayı istiyorum. Ufak tefek bir şeyler çıkıyor, ne kurtarırsak karımıza." diye konuştu.

Enkazda el aletleri, matkap, kompresör, dikiş makinesi gibi araç gerecin yanı sıra kumaş, profil ve sünger malzemenin kaldığını anlatan Bütün, şöyle devam etti:

"Şimdiye kadar iki tane zımba tabancası kurtardım çok şükür. Dükkan açacak olsam alamam onları. İki tabanca 3-4 bin lira. Kurtardık ama inşallah çalışır. Zararım yaklaşık 1 milyon liraya yakın. Müşterilerim devamlı beni arıyor, çekyatlarını istiyorlar, paralarını istiyorlar. Burayı gösteriyorum. Alacaklarım var ama ben istemiyorum. Durumları iyi olanlar varsa versinler."

Bütün, binanın enkazında Tokat Özel İdaresi ekiplerinin iş makineleri yardımıyla çalışmalara devam ettiğini dile getirerek, kendilerine verilen destekler dolayısıyla devlete ve yardım severlere teşekkür etti.

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