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Gaziantep İbrahimli Mahallesi’ndeki Ayşe - Mehmet Polat Sitesi’nde ekiplerin arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor
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Gündem, Asrın felaketi

Atalarının Mehmetçik için yaptığı "seferberlik çöreği"ni depremzedelere gönderiyorlar

Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı Sarıbeyler Mahallesi'nden Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda cepheye giden askerler için yapılan Savaştepe Sarıbeyler seferberlik çöreği, "asrın felaketi"ni yaşayan depremzedeler için bölgeye gönderiliyor.

Miraç Kaya, Alper Çobanoğlu   | 10.02.2023
Atalarının Mehmetçik için yaptığı "seferberlik çöreği"ni depremzedelere gönderiyorlar Fotoğraf: Miraç Kaya/AA

Balıkesir

"Asrın felaketi" olarak nitelenen; Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle bölgeye gönderilmek üzere yapılan yardım çalışmaları, tüm yurtta olduğu gibi Balıkesir'de de devam ediyor.

Sarıbeyler'de gönüllü kadınlar, iki aya kadar bayatlamaması dolayısıyla Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı döneminde cepheye giden askerlere yollanan seferberlik çöreğini bu kez depremzedeler için pişiriyor.

Kamu kurumları ve vatandaşların desteğiyle günde yaklaşık 3 bin adet üretilen ekmekler, deprem bölgesine ulaştırılıyor.

Çöreği üreten kadınlardan Fatma Erdil, AA muhabirine, 25 yıldır kendisine ait fırında çörek yaptığını söyledi.

Erdil, daha önce Afrin'e giden Türk askerleri için de çörek pişirdiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Çöreğimiz, bayatlamadan durabilen bir ürün. Gideceği yerde de ziyan olmadan tüketilebilecek. Besleyici özelliğiyle yanında katık aramadan yiyebilecekler. İnşallah depremzedelerimize şifa olur. Çöreğimiz zamanında Kurtuluş Savaşı'na gönderildiğinde 'her susamı dualı' olarak bilinir. İnşallah şimdi de dualarımızı ettiğimiz çöreklerimizi depremzedelerimize yolluyoruz. Bize maddi olarak destekler de oluyor. Bugün de emniyet çalışanları maddi destek oldu. Çöreğimiz bayatlamadan kendisini muhafaza edecek, inşallah oradakiler de bozulmadan tüketebilecekler."

Fırıncı halasına yardım etmek için Soma'dan geldi

Meliha Karaca da çörekleri deprem bölgesine en kısa zamanda ulaştırmak istediklerini belirterek "Allah devletimize milletimize zeval vermesin. İnşallah böyle bir acı bir daha görmeyiz." dedi.

18 yaşındaki Bedirhan Erdek, depremzedeler için çörek yapıldığını duyunca yardım için Manisa'nın Soma ilçesinden halasının fırınına yardım etmeye geldiğini bildirdi.

Hamur kesimi yaparak kadınlara yardım ettiğini aktaran Erdek, "Depremin ardından oradaki insanlar için çörek yapılacağını duyurduk. Herkes gönüllü olarak geldi." ifadelerini kullandı.

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