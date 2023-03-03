Dolar
18.89
Euro
20.07
Altın
1,848.33
ETH/USDT
1,569.50
BTC/USDT
22,385.00
BIST 100
5,212.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı kapanışında konuşuyor.
logo
Yaşam, Asrın felaketi

Artvin'deki 9 halk eğitimi merkezinde depremzedeler için kıyafet dikiliyor

Artvin'deki halk eğitimi merkezlerinde usta öğretici ve kursiyerler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illere gönderilmek üzere kıyafet hazırlıyor.

Yusuf Okur   | 03.03.2023
Artvin'deki 9 halk eğitimi merkezinde depremzedeler için kıyafet dikiliyor Fotoğraf: Yusuf Okur/AA

Artvin

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, AA muhabirine, Valilik koordinesinde eğitim camiasının her bireyinin depremin yaralarını sarmak için çaba sarf ettiğini söyledi.

Kentteki 9 halk eğitimi merkezinde usta öğretici ve kursiyerin deprem bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için kıyafet diktiğini belirten Acar, "Üretilen 4 bin 601 parça elbise ve uyku tulumu gibi ürünleri tıra yükleyerek deprem bölgesine gönderdik. Seferberlik halinde deprem bölgesine ürün üretmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Üretime ilişkin çalışmaları koordine eden Vali Yılmaz Doruk'un eşi Meral Doruk ise felaketin üstesinden gelmek için her ilin kendi ölçeğinde destek vermeye devam ettiğini vurguladı.

Hazırlanan kıyafetleri deprem bölgesine göndererek katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Doruk, "Konteyner mahalleler kurmak için de bir taraftan çalışmalarımız devam ediyor. Karınca kararınca Artvin'in de çorbada tuzu olmasını istedik. İnşallah bu günleri biraz zaman alsa da birlik ve beraberlikle atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Usta öğretici Suzan Koç Güner, deprem bölgesinde neye ihtiyaç varsa ellerindeki kumaşın özelliğine göre kıyafetler diktiklerini aktardı.

Kursiyer Selma Koç, afetzedelere fayda sağlayabilmek için çalışmalara katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"İnşallah bir faydamız dokunur. Gönüllü deprem bölgesine gitmek istedim. Orada hiçbir şey yapamazsam sobalarını yakarım, yemeklerini taşırım. Çok istedim ama eşim diyaliz hastası olduğu için onu bırakamadım. Bu acıyı oradaki vatandaşlarımızla birlikte yaşıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deprem bölgesinde Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 İHA'ları 2417 saat 6 dakika uçtu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasına ilişkin paylaşım
AFAD, konteynerlerde 45 bin 996 kişiye barınma hizmeti verildiğini açıkladı
Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oluyor
Adıyaman'da depremlerde yıkılan binanın yapı denetim sorumlusu tutuklandı

Benzer haberler

Artvin'deki 9 halk eğitimi merkezinde depremzedeler için kıyafet dikiliyor

Artvin'deki 9 halk eğitimi merkezinde depremzedeler için kıyafet dikiliyor

Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 76 metreyi aştı

KKTC'deki hastaneler, Türkiye'den 396 depremzedeye sağlık hizmeti sunuyor

Artvin'de yamaçtan kopan kaya kütlesi su değirmenini yıktı, tarım arazisine zarar verdi

Artvin'de yamaçtan kopan kaya kütlesi su değirmenini yıktı, tarım arazisine zarar verdi
Rize'de 14 mobil ekip depremzedelere yerinde sağlık hizmeti sunuyor

Rize'de 14 mobil ekip depremzedelere yerinde sağlık hizmeti sunuyor
Artvin'de heyelan riski nedeniyle 2 bina tahliye edildi

Artvin'de heyelan riski nedeniyle 2 bina tahliye edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet