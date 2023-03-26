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Gündem, Asrın felaketi

Arsuz'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Arsuz ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Ali Kemal Zerenli  | 26.03.2023 - Güncelleme : 26.03.2023
Arsuz'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Hatay

Kent merkezi ile Çetillik Mahallesi'ndeki binalarda acil yıkılacakların çevresi polis ekiplerince şeritlerle kapatılıyor. Daha sonra yapılar iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

Ekipler bir yandan da depremde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Numune alınan binaların enkaz parçaları kepçeler yardımıyla kamyonlara yüklenerek moloz depolama alanlarına sevk ediliyor.

Depremzedeler, enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebiliyor.

azı depremzedeler kendilerine ait eşyaları almak için yıkılan ev ve iş yerlerinin yakınında bekliyor.

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