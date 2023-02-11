Dolar
18.83
Euro
20.12
Altın
1,865.33
ETH/USDT
1,519.20
BTC/USDT
21,650.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Hatay’da 600 Evler Sitesi’nde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Dünya, Asrın felaketi

Arnavutluk'ta Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ulusal yas ilan edildi

Arnavutluk hükûmeti, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle 13 Şubat'ta ülkede 1 günlük ulusal yas ilan etme kararı aldı.

Fatjon Cuka, Furkan Abdula   | 11.02.2023
Arnavutluk'ta Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ulusal yas ilan edildi

Albania

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, hükûmetin bu kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

Pazartesi günü bayrakların yarıya indirilmesi ve mum yakılmasının bir dayanışma simgesi olacağını anımsatan Rama, "Türkiye-Suriye sınırındaki büyük deprem trajedisinde hayatını kaybedenlerin anısına ve daha önce Arnavutluk'u etkileyen benzer bir felakette yanımızda olan dost Türkiye ile bir dayanışma işareti olarak Arnavutluk hükûmeti, 13 Şubat Pazartesi günü ulusal yas ilan etme kararı aldı." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'daki hastanelerde 541 depremzede tedavi görüyor
Hatay'da hasarlı binalardan hırsızlık yapan ve yardım malzemelerine el koyan 42 şüpheli yakalandı
Hatay'da deprem nedeniyle yıkılan evden, ölen kişiye ait kredi kartlarını çalan zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı
SunExpress, deprem bölgelerinden 6 binden fazla kişiyi tahliye etti

Benzer haberler

Ankara'daki hastanelerde 541 depremzede tedavi görüyor

Ankara'daki hastanelerde 541 depremzede tedavi görüyor

Hatay'da hasarlı binalardan hırsızlık yapan ve yardım malzemelerine el koyan 42 şüpheli yakalandı

Hatay'da deprem nedeniyle yıkılan evden, ölen kişiye ait kredi kartlarını çalan zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı

Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı

SunExpress, deprem bölgelerinden 6 binden fazla kişiyi tahliye etti

SunExpress, deprem bölgelerinden 6 binden fazla kişiyi tahliye etti
Depremde yaralananlar, helikopterle Adana'daki hastaneye sevk ediliyor

Depremde yaralananlar, helikopterle Adana'daki hastaneye sevk ediliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet