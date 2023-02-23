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Gündem, Asrın felaketi

Arnavutköy Belediyesi depremzede ailenin otizmli çocuğunun eğitimini üstlendi

Arnavutköy Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul'a gelen Adıyamanlı depremzede ailenin otizmli çocuğunun eğitimine destek verecek.

Kaan Bozdoğan   | 23.02.2023
Arnavutköy Belediyesi depremzede ailenin otizmli çocuğunun eğitimini üstlendi

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine eşi Emine Erdoğan ile yaptığı ziyarette, kulağına ezan okuyup ismini koyduğu Ayşe Betül'ün 4 yaşındaki otizmli abisi Muhammet İshak Yıldırım, afet sebebiyle yarım kalan özel eğitimine İstanbul'da devam edecek.

Arnavutköy Belediyesi Yaşlı ve Engelli Merkezi (AYEM) yetkilileri, ilçedeki akrabalarına sığınan Yıldırım ailesini ziyaret ederek, Muhammet İshak'ın eğitimine belediye olarak destek vereceklerini belirtti.

AYEM personeli Gülcay Gürsu, "Muhammed İshak, eğitimlerine AYEM'in de desteği ile Arnavutköy'de devam edecek." dedi.

Anne Zahide Yıldırım, oğlunun yarım kalan eğitimine devam edecek olmasının sevincini yaşarken, belediye ekiplerine dua ve teşekkür etti.

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