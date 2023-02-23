Arnavutköy Belediyesi depremzede ailenin otizmli çocuğunun eğitimini üstlendi
Arnavutköy Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul'a gelen Adıyamanlı depremzede ailenin otizmli çocuğunun eğitimine destek verecek.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine eşi Emine Erdoğan ile yaptığı ziyarette, kulağına ezan okuyup ismini koyduğu Ayşe Betül'ün 4 yaşındaki otizmli abisi Muhammet İshak Yıldırım, afet sebebiyle yarım kalan özel eğitimine İstanbul'da devam edecek.
Arnavutköy Belediyesi Yaşlı ve Engelli Merkezi (AYEM) yetkilileri, ilçedeki akrabalarına sığınan Yıldırım ailesini ziyaret ederek, Muhammet İshak'ın eğitimine belediye olarak destek vereceklerini belirtti.
AYEM personeli Gülcay Gürsu, "Muhammed İshak, eğitimlerine AYEM'in de desteği ile Arnavutköy'de devam edecek." dedi.
Anne Zahide Yıldırım, oğlunun yarım kalan eğitimine devam edecek olmasının sevincini yaşarken, belediye ekiplerine dua ve teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.