Dolar
18.90
Euro
20.03
Altın
1,854.86
ETH/USDT
1,568.20
BTC/USDT
22,323.00
BIST 100
5,212.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Asrın felaketi

Arjantin'de depremzedeler için toplanan yardım malzemesi Türkiye'ye yollandı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Arjantin'de afetzedeler için toplanan 3 ton yardım malzemesi Türkiye'ye gönderildi.

Sinan Doğan   | 04.03.2023
Arjantin'de depremzedeler için toplanan yardım malzemesi Türkiye'ye yollandı

Buenos Aires

Arjantin Dışişleri Bakanlığına bağlı Uluslararası İşbirliği ve İnsani Yardım Ajansı, Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliği işbirliğinde depremzedeler için 3 ton insani yardım kolileri hazırladı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, şimdiye kadar depremzedeler için 5 ton insani yardım malzemesinin Türkiye'ye gönderildiği belirtilerek gelecek hafta 4. sevkiyatın yapılmak istendiği ifade edildi.

Son yardım malzemesinin Arjantin Cumhuriyeti İslam Merkezi aracılığıyla Arjantin Kamyon Şoförleri Sendikası tarafından toplanan bağışlardan oluştuğu hatırlatılan açıklamada, herkesin omuz omuza çalıştığı vurgulandı.

Açıklamada, ülkedeki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi öğrencilerinin, yardım kampanyasının daha geniş kesimlere duyurulması için sosyal medyada yoğun şekilde çalıştığı, Arjantinli dostlardan dayanışma mektupları alındığı belirtildi.

Arjantin Kongresine deprem felaketi bağlamında 9 farklı karar tasarısının sunulduğuna dikkati çekilen açıklamada, yoğun desteği için Arjantin halkına ve hükümetine teşekkür edildi.

Türkiye'ye 10 Şubat'ta giden Arjantin arama kurtarma ekibi, Antakya'da 10 gün çalışmalara destek vermişti.






Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Deprem bölgesine 405 bin afet konutu ile 83 bin köy evi yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ile çevre ve şehircilik il müdürü atadı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Şehirlerimizi yeniden inşa ve ihya etmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz
Hatay'ın İskenderun ilçesinde doğal gaz akışı sağlanmaya başlandı

Benzer haberler

Arjantin'de depremzedeler için toplanan yardım malzemesi Türkiye'ye yollandı

Arjantin'de depremzedeler için toplanan yardım malzemesi Türkiye'ye yollandı

Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem

Milli atlet Emine Hatun Mechaal: Bugün bütün depremzedeler için koştum

Adıyaman'da depremlerde yıkılan binanın yapı denetim sorumlusu tutuklandı

Adıyaman'da depremlerde yıkılan binanın yapı denetim sorumlusu tutuklandı
Hatay'da şebeke suyu ve kanalizasyon çalışmaları devam ediyor

Hatay'da şebeke suyu ve kanalizasyon çalışmaları devam ediyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: Kimliği bilinmeyen 82 çocuğumuz var

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: Kimliği bilinmeyen 82 çocuğumuz var
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet