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Gündem, Asrın felaketi

Ardahanlı çocuklar, depremzedelere harçlıklarıyla destek veriyor

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, "Şu ana kadar 182 bin 565 lira AFAD'ın hesabına yatırıldı." dedi.

Günay Nuh  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Ardahanlı çocuklar, depremzedelere harçlıklarıyla destek veriyor

Ardahan

Ardahanlı akranları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen öğrencilere "Okul Harçlığım Kardeşime" kampanyasıyla destek oluyor.

Kentte, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedeler için başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor.

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, gazetecilere, depremzedelerin yaralarının sarılması için kentteki öğrencilerin Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde "Okul Harçlığım Kardeşime" kampanyası başlattığını söyledi.

Bu kampanyanın örnek bir çalışma olduğunu belirten Bulut, "Çocuklarımız kumbaralarındaki paralarını bölgedeki çocuklara gönderiyor. Bu çalışma ile çocuklarımız, hem toplumsal dayanışma kültürünü göstermiş, hem de depremden etkilenen kardeşlerinin yaralarını sarma ve ihtiyaçlarını karşılama adına örnek bir davranış sergilemişlerdir. Çocuklarımızın bu çalışması örnek bir çalışma. Kampanya kapsamında şuna kadar toplam 182 bin 565 lira AFAD'ın hesabına yatırıldı. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Bulut, kampanyanın daha geniş kitlelere ulaşılması için okul panolarında ve sosyal medya hesaplarında da duyurulduğunu sözlerine ekledi.

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