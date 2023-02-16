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Yaşam, Asrın felaketi

Ardahan'da gönüllü kadınlar depremzedeler için seferber oldu

Ardahan'da kursiyer, usta öğretici ve gönüllü kadınlar, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenenler için eşofman, pijama ve iç çamaşırı dikiyor.

Günay Nuh   | 16.02.2023
Ardahan'da gönüllü kadınlar depremzedeler için seferber oldu

Ardahan

İl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitim alanların yanı sıra gönüllüden oluşan 30 kişilik ekip, depremzedelerin yaralarının sarılması için gayret gösteriyor.

Merkezde bir araya gelen kadınlar, eşofman, pijama ve iç çamaşırı dikiyor.

Hazırlanan kıyafetler deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yardım merkezlerine teslim ediliyor.

Merkez Müdürü Mesut Yolcu, AA muhabirine, depremzedeler için gayretle çalıştıklarını söyledi.

Herkesin gönüllük esasına göre bir araya geldiğini anlatan Yolcu, "Hiç tanımadığım, merkeze hiç uğramamış kadınlar bile beni aradı. Üretime katkı sunmak ve yardımcı olmak için. Bu hakikaten başka bir duygu. Herkes kendini depremzedelerin yerine koyarak buraya geliyor. Ekibimiz gönüllü kadınlar, bizim kursiyer ve usta öğreticilerden oluşuyor." diye konuştu.

Yolcu, yapılan ürünlerin çoğunluğu çocuklara yönelik olduğunu ifade etti.

Gönüllü kursiyer Selvi Çelik Gündoğdu da üretime katkı sunduğu için mutlu olduğunu belirterek, "El birliği ile elimizi taşın altına koyduk. Kardeşlerimize bir nebze de olsa katkı sunmak bizim için çok önemli. Oradakilerin ihtiyacını azda olsa giderebilirsek bize yeter." dedi.

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