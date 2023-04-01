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Gündem, Asrın felaketi

Arçelik'in çamaşırhane tırı Adıyaman'da 46 makineyle depremzedelere hizmet veriyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da çadır kentte yaşayan afetzedeler, kıyafetlerini Arçelik'in çamaşırhane tırında temizletiyor.

Emre Ilıkan, Yılmaz Kazandıoğlu  | 01.04.2023 - Güncelleme : 01.04.2023
Arçelik'in çamaşırhane tırı Adıyaman'da 46 makineyle depremzedelere hizmet veriyor Fotoğraf: Emre Ilıkan/AA

Adıyaman

Eğriçayır Çadır Kent'te konuşlandırılan çamaşırhane tırında 24 çamaşır makinesi, 22 de kurutma makinesi bulunuyor.

Afetzedelere gün boyu ücretsiz hizmet veren çamaşırhanede randevulu şekilde kıyafetler temizletiliyor.

Gönüllü çamaşır yıkama görevlisi Fırat Tandoğan, AA muhabirine, Arçelik'in deprem bölgesinde temizlik ihtiyacının sağlanması için çamaşır yıkama ve kurutma makinelerini gönderdiğini söyledi.

Kendisinin de depremzede olduğunu, gönüllü olarak vatandaşlara hizmet verdiğini belirten Tandoğan, şunları kaydetti:

"Depremzede vatandaşlarımıza randevulu şekilde 08.00 ile 18.00 saatleri arasında hizmet veriyoruz. Kimseyi mağdur etmemeye çalışıyoruz. Çamaşırları hem yıkıyor hem de kurutuyoruz. Günde 130 yıkama ve kurutma yapıyoruz. Burada görev yapan arkadaşların da kıyafetlerini yıkıyoruz. Vatanımıza, milletimize, memleketimize faydamız dokunsun istiyoruz."

"Bu hizmet bile bize çok lüks geliyor"

Depremzede 41 yaşındaki Yusuf Turan ise temizlik ve hijyenin önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Evimiz hasarlı. Burası bizim için büyük bir hizmet. Depremden önce elimizdekilerin farkında değildik. Şu an bu hizmet bile bize çok lüks geliyor. Kirlenen kıyafetlerimizi buraya getiriyoruz. Özellikle kadınlar için çok iyi oldu. Çadırda çamaşırla uğraşmak zor olurdu. Burada herkes bize yardım etmeye çalışıyor. Herkese teşekkür ederim."

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