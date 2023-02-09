Arap ülkelerinin Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yürüttükleri yardım çalışmaları sürüyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Arap ülkelerinden Türkiye ve Suriye için başlatılan yardım çalışmaları dördüncü gününde de devam ediyor.
İstanbul
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere destek için hava yardım koridoru oluşturulması talimatı doğrultusunda 2 uçak bugün Adana'ya ulaştı.
Çadır, gıda ve battaniye gibi malzemelerden oluşan 98 ton yük taşıyan uçaklar, arama kurtarma çalışmalarına katılacak ekiplerle geldi.
Suudi Arabistan'da yardım kampanyası
Suudi Arabistan'da kamu kurumu olan Kral Selman Yardım Merkezi'nin, dün itibariyle Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgeleri için düzenlediği yardım kampanyası devam ediyor.
Online olarak başlatılan ve şimdiye kadar yaklaşık 400 bin kişinin destek verdiği kampanya kapsamında 147 milyon riyal (yaklaşık 39 milyon dolar) para toplandı.
Suudi Arabistan Müftüsü Şeyh Abdulaziz Al eş-Şeyh de Türkiye ve Suriye'de meydana gelen deprem felaketinden etkilenenler için düzenlenen destek kampanyasına katılma çağrısı yaptı.
Katarlı kuruluşlardan depremzedelere yardım kampanyası
Katar Kızılayı ile Katar Medya ve Televizyon Kurumunun da bulunduğu 4 kuruluş ortaklaşa yardım kampanyası düzenledi.
Katar devlet televizyonu da Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına destek çağrısı yaptı.
Katar medya kuruluşlarından "Dar eş-Şark" da yerel 4 gazetesinin gelirlerini 4 gün boyunca Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere bağışlama kararı aldı.
Filistin Vakıflar Bakanlığından depremzedeler için destek kampanyası
Filistin Vakıflar Bakanı Hatem el-Bekri, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Başbakan Muhammed Iştiyye'nin talimatları doğrultusunda "Acılarını Dindirin" adlı bir yardım kampanyası başlatıldığını açıkladı.
Cuma namazı sonrasında kampanya çerçevesinde yardım toplanacağını aktaran Bekri, Filistin Vakıflar Bakanlığı'nın da kampanyaya 100 bin dolar katkı sunacağını belirtti.
Irak, Libya ve Umman'dan yardım
Irak Bakanlar Kurulu da depremin dördüncü gününde insani ve tıbbi malzeme taşıyan 2 uçağın Türkiye'ye gönderileceğini bildirdi.
Libya'daki Tavarık Yüksek Konseyi Başkanı Mulay Kadidi de ülkede başlatılan kampanyalara zaman kaybetmeden destek verme çağrısında bulundu.
Libya'nın başkenti Trablus'tan da 7 Şubat Salı günü arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 500 kişinin Türkiye'ye gönderildiği duyurulmuştu.
Umman Sultanlığı'nda da yerel hayır kuruluşları, Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgeleri için toplanan bağışlara katkıda bulunacaklarını açıkladı.
BAE, Kuveyt, Bahreyn ve Moritanya'dan destek çağrısı
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Kızılayı da Türkiye ve Suriye'ye hava yardım koridoruna destek verme çağrısı yaptı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genel Kadınlar Birliği Başkanı Şeyha Fatıma binti Mubarek, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 50 milyon dirhem (yaklaşık 13 milyon 600 bin dolar) yardımda bulundu.
BAE'deki el-Ensari isimli döviz şirketi de 3,67 milyon dirhem (yaklaşık 1 milyon dolar) bağışta bulunduğu duyurdu.
Körfez bölgesinde hayır kuruluşlarının çok olduğu Kuveyt'te de onlarca kuruluş, deprem bölgeleri için kampanyaları sürdürüyor.
Bahreyn Kraliyet İnsani Çalışmalar Kurumu, Türkiye ve Suriye'deki afetzedeler için ülkede başlatılan kampanyaya destek çağrısı yaptı.
Moritanya'da da Cumhurbaşkanı Muhammed Vild Şeyh el-Gazvani, hükümete Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine acil destek talimatı verdi.
Moritanya'daki muhalefet partisi de depremzedelere destek için halka çağrı yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.