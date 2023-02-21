Dolar
18.87
Euro
20.14
Altın
1,836.77
ETH/USDT
1,655.60
BTC/USDT
24,302.00
BIST 100
5,149.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki konteyner kenti ziyaretinde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde AFAD'ın oluşturduğu konteyner kentte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile incelemelerde bulundu, depremzedelerle görüştü. VTR
logo
Gündem, Asrın felaketi

Arama kurtarma köpeği "Rita", deprem bölgesinde 3 kişi ile bir kediyi kurtardı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının arama kurtarma köpeği "Rita", enkaz altından 3 kişi ile bir kedinin sağ çıkarılmasına katkı sağladı.

Enes Sansar   | 21.02.2023
Arama kurtarma köpeği "Rita", deprem bölgesinde 3 kişi ile bir kediyi kurtardı

Trabzon

Belçika Malinois cinsi Rita, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'a giden itfaiye ekipleriyle arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Depremin ilk gününden itibaren bölgedeki çalışmalarda aktif rol oynayan Rita, enkaz altından 3 kişi ile bir kedinin kurtarılmasını sağladı.

Rita'nın eğiticisi itfaiye personeli İsmail Ersoy, AA muhabirine, 2 yaşındaki köpeği ödüllendirme yöntemiyle eğittiklerini, Rita'nın yüksek koku alma duyusuyla enkaz altında sadece canlı insana tepki verdiğini söyledi.

Köpeğin enkazda yapılan aramayı bir oyun olarak gördüğünü ifade eden Ersoy, "Kullanmış olduğumuz bazı oyuncaklarımız var, top gibi. Biz olay olmasını beklemiyoruz, eğitimlerimizle devamlı çalışma içerisindeyiz. İnşaatların yıkılmış molozlarında olsun, yapay enkazlar olsun, çalışmalarımızı yapıyoruz." dedi.

Ersoy, deprem bölgesine gittiklerinde çok büyük bir felaketle karşılaştıklarını kaydederek, "Daha önce böyle bir afetle karşılaşmadık. Enkaza girdiğimiz an 2 kişiyi kurtardık. Sonrasında sabah nasıl oldu, akşam nasıl oldu, hiç farkında bile değildik. Rabbim inşallah bir daha böyle şeyler yaşatmaz." ifadelerini kullandı.

İsmail Ersoy, enkaz çalışmalarında Rita'nın canlı insana verdiği tepkilerden farklı bir tepki vermesiyle enkazda sıkışmış bir kediyi fark ederek kurtardıklarını da sözlerine ekledi.

Rita'ya mama ödülü

Trabzon'da yaşayan Habil Kasap, sosyal medya aracılığıyla arama kurtarma çalışmalarına katıldığını öğrendiği Rita'ya yaş ve kuru mama getirdi.

Kasap, hayvanların insanların sadık dostları olduğunu vurgulayarak, "Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Rita köpeğimizden Almanya'daki ablamın sayesinde haberdar olduk. Rita'nın orada günlerdir arama kurtarma yaptığını öğrendik. Biz de mama alarak Rita'ya ödül vermek istedik. En azından Rita için de bir şey yapmak istedik. Hayvanlar bizim dostlarımız, bu afette çok faydaları oldu." diye konuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Adıyaman'da geniş bir alana konteyner kent kuruluyor
Kahramanmaraş Valiliğinden ana caddelerde enkaz kaldırma duyurusu
Kağıthane'de binanın zemin katındaki izinsiz tadilat, belediye ekiplerince durduruldu
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara psikososyal destek sağlıyor

Benzer haberler

Arama kurtarma köpeği "Rita", deprem bölgesinde 3 kişi ile bir kediyi kurtardı

Arama kurtarma köpeği "Rita", deprem bölgesinde 3 kişi ile bir kediyi kurtardı

Depremi yaşayan çocuklar masal dinleyip resim yaparak moral buluyor

Trabzonspor-Basel maçının bilet gelirleri AFAD'a bağışlandı

"Türkiye" yazılı topa vurmayan Enes'e, top ve Trabzonspor forması teslim edildi

"Türkiye" yazılı topa vurmayan Enes'e, top ve Trabzonspor forması teslim edildi
Karadeniz'den deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

Karadeniz'den deprem bölgesine yardımlar devam ediyor
İç Anadolu ve Karadeniz'den deprem bölgesine yardım seferberliği devam ediyor

İç Anadolu ve Karadeniz'den deprem bölgesine yardım seferberliği devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet