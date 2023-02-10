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Gündem, Asrın felaketi

Antalya'ya gelen depremzedelerin yaraları sarılıyor

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 30 bini aşkın kişiyi kentte misafir ettiklerini bildirdi.

Orhan Çiçek   | 10.02.2023
Antalya'ya gelen depremzedelerin yaraları sarılıyor Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Yazıcı, Antalya Öğretmenevine yerleştirilen depremzedelere ziyarette bulundu. Vatandaşlarla yemek yiyen Vali Yazıcı, çocuklar ve aileleriyle sohbet etti.

Gazetecilere açıklama yapan Yazıcı, deprem bölgesinden gelenleri Antalya'da ağırlamaya devam ettiklerini belirtti.

Vali Yazıcı, "Şu ana kadar kente gelen 27 bin 800 depremzede otellere yerleştirildi. Yaklaşık 4 bin kişiyi de kamu misafirhanelerine aldık. Dolayısıyla 30 bini aşan depremzedeyi Antalya'da misafir ediyoruz." dedi.

Otelcilerin 60 bin yatak sözü verdiğini anımsatan Yazıcı, kapalı otellerin en kısa sürede açılmaya çalışıldığını vurguladı.

Antalya'ya gelen depremzedelerin AFAD'a mutlaka bildirimde bulunmasını isteyen Vali Yazıcı, kente getirilen yaralıların da tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

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