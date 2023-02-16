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insana dair, Asrın felaketi

Antalyalı terzi, hac parasını "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına bağışladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılması amacıyla düzenlenen "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına hac parasını bağışlayan Yüksel Çimeç, "Ülkemizde böyle bir afet varken hacca gitmek içime sinmedi." dedi.

Sinan Özmüş   | 16.02.2023
Antalyalı terzi, hac parasını "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına bağışladı Fotoğraf: Sinan Özmüş/AA

Antalya

"Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını"nda, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Antalya'dan arayan Yüksel Çimeç'in hac için biriktirdiği 60 bin lira ile küçük kızının da akıllı saat almak için ayırdığı 2 bin 200 lira harçlığını bağışladığını duyurmuştu.

Muratpaşa ilçesinde küçük bir dükkanda terzilik yapan Çimeç, AA muhabirine, yardım kampanyası başladığında 7 yaşındaki kızı Amine'nin akıllı saat almak için kumbarasında biriktirdiği 1100 lirayı bağışlamak istediğini belirterek, "Büyük kızım Zeynep de aynı şekilde yardım etmek istedi. Kızlarım 2 bin 200 lira bağışladı. Ülkemizde böyle bir afet varken hacca gitmek içime sinmedi. Bu nedenle hac parasını bağışladım." dedi.

"Ali Koç ile konuştuğumu öğrenince kekeledim"

Hayırsever Yüksel Çimeç, yardım kampanyası için verilen numarayı aradığında telesekreter ya da sadece bir görevliyle görüşmeyi beklediğini dile getirerek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile konuştuğu sırada heyecandan kekelediğini söyledi.

Ali Koç ile yaptığı görüşme sonrasında yaşadıklarını anlatan Çimeç, "Konuştuğum kişinin Ali Koç olduğuna inanmıyordum. Çünkü o sırada milyarlar konuşuluyordu. Aradan 20-30 dakika geçti, telefonlarım arka arkaya çalmaya başladı. Arkadaşlarım 'senin ismini duyduk' dediler. Sonrasında videolar geldi. O anda televizyona çıkmış olduğumu öğrendim. Ali Koç Bey de bizim ismimizi yayında söylemiş." diye konuştu.

Çimeç, depremin ilk gününde dükkanında bulunan bazı ürünleri de depremzedeler için bağışladığını sözlerine ekledi.

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