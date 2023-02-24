Dolar
18.88
Euro
19.96
Altın
1,816.95
ETH/USDT
1,646.90
BTC/USDT
23,883.00
BIST 100
5,072.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kocaeli Kartepe Arslanbey KYK Öğrenci Yurdu’ndaki depremzedeleri ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem, Asrın felaketi

Antalya'da okula başlayan depremzede öğrenci sayısı 15 bin 98'e ulaştı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Antalya'ya gelen 15 bin 98 depremzede çocuk, eğitim almaya başladı.

Tahsin Küçükkaraca   | 24.02.2023
Antalya'da okula başlayan depremzede öğrenci sayısı 15 bin 98'e ulaştı

Antalya

ANTALYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Antalya'ya gelen 15 bin 98 depremzede çocuk, eğitim almaya başladı.

Vali Ersin Yazıcı, Fatmagül Özpınar İlkokulundaki depremzede öğrencileri ziyaret etti.

Afetzedelerin yaşadıkları travmaları en aza indirmek için ilk günden beri var güçleriyle çalıştıklarını belirten Yazıcı, "Kent genelindeki 18 ilçede okullara yerleştirilen depremzede öğrencilerin tamamının okul kıyafetleri temin edildi. 15 bin 98 depremzede öğrencimiz okullarına başladı." dedi.

Deprem bölgesinden kente gelişlerin büyük oranda kesildiğini vurgulayan Yazıcı, bunların 74 bin 729'unun otel, apart, pansiyon gibi yerlerde kaldığını hatırlattı.

Yazıcı, şunları kaydetti:

"Biz Antalya olarak 157 bin 777 depremzede vatandaşımıza elimizden gelen her türlü güzelliği yapmak için çalışıyoruz. Başta kamu kurumları olmak üzere otel yöneticilerine, çalışanlarımıza ve halkımıza teşekkür ediyorum. Şu an için hiçbir sıkıntımız yok. Deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızın özellikle de çocuklarımızın bu travmaları atlatabilmeleri adına elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. İlk günden itibaren Antalya Valiliği öncülüğünde kurulan kriz masamızda değerlendirmelerimizi yapıyoruz."

Antalya'da 80 bin 360 kişiye yerinde sağlık hizmeti sunduklarını belirten Yazıcı, psikososyal destek anlamında da 60 bin 700 depremzede vatandaş ile görüştüklerini söyledi.

Öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektiren Vali Yazıcı, yardımların koordineli bir şekilde artarak devam edeceklerini aktardı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı
Rize'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan emekli öğretmen öldü
Şanlıurfa'da sismik izolatörlü konutlar yapılacak
Depremzedeler yurdun dört bir yanında misafir ediliyor
Deprem bölgesindeki Afşin'e yardımlar sürüyor

Benzer haberler

Depremzedeler yurdun dört bir yanında misafir ediliyor

Depremzedeler yurdun dört bir yanında misafir ediliyor

Enkazdan 25. saatte çıkarılan kız çocuğunu Kocaeli'de kurtarıcı ağabeyleri çiçeklerle karşıladı

Malatya'da 5 binanın yıkılmasını görüntüleyen dron pilotu yaşadıklarını anlattı

Eskişehir'e yerleştirilen depremzedelere uzmanlardan psikolojik destek

Eskişehir'e yerleştirilen depremzedelere uzmanlardan psikolojik destek
HAK-İŞ'ten deprem bölgesine 250 milyon liralık bütçe

HAK-İŞ'ten deprem bölgesine 250 milyon liralık bütçe
Depremde yakınlarını kaybeden kanser hastası kadın yaşadıklarını unutamıyor

Depremde yakınlarını kaybeden kanser hastası kadın yaşadıklarını unutamıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet