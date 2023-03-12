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Gündem, Asrın felaketi

Antalya'da konaklayan depremzedelere moral gezisi düzenlendi

Afetzedeler, Akvaryum, Bal Mumu Heykelleri, Hayvanat Bahçesi ve Antalya Müzesini görme imkanı buldu.

Ayşe Yıldız  | 12.03.2023 - Güncelleme : 12.03.2023
Antalya'da konaklayan depremzedelere moral gezisi düzenlendi

Antalya

Antalya'da konaklayan depremzedelere, moral olması için Bal Mumu Heykelleri, Akvaryum, Hayvanat Bahçesi ve Antalya Müzesi gezdirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından kente gelen afetzedelere yönelik sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler düzenleniyor.

Sosyal iyileştirme çalışmaları kapsamında kentteki tesis ve misafirhanelerde konaklayan 200 depremzede için gezi organize edildi.

Akvaryum'u ve Bal Mumu Heykelleri'ni gezen depremzedeler, dünyanın önemli arkeoloji müzeleri arasında yer alan Antalya Müzesi'ni de ziyaret etti. Afetzedeler, farklı dönemlere ait defineleri, lahit ve heykelleri görme imkanı buldu.

Kurulu olduğu 650 dönüm alanda 144 türde 1500'ün üzerindeki hayvanın bulunduğu Antalya Hayvanat Bahçesi'ne de götürülen afetzedeler, görevliler tarafından bilgilendirildi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Türker Ahmet Özay, depremzedelere kentin tarihi, turistik ve ören yerlerini gezdirmek istediklerini belirterek, afetzedelere yönelik sanatsal, sportif ve kültürel etkinliklere devam edeceklerini bildirdi.

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