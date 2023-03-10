Dolar
18.97
Euro
20.10
Altın
1,834.67
ETH/USDT
1,385.20
BTC/USDT
19,691.00
BIST 100
5,403.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin açıklama yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin açıklama yapıyor.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Antakya'nın Erzurumlu kardeş belediyesi "gönül köprüsü"nü konteyner kentle taçlandıracak

Depremlerden etkilenen Hatay'da yaraların sarılmasına katkıda bulunmak amacıyla Antakya Belediyesini "kardeş belediye" ilan eden Aziziye Belediyesi, bölgeye içerisinde ihtiyaç duyulan tüm eşyaların da olacağı konteyner kent kuracak.

Emrah Gökmen  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Antakya'nın Erzurumlu kardeş belediyesi "gönül köprüsü"nü konteyner kentle taçlandıracak Fotoğraf: Oğuz Yeter/AA

Hatay

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Erzurum'dan Hatay'a ulaşan Aziziye Belediyesi ekipleri, kardeş belediye ilan ettikleri Antakya Belediyesinin görevlerinde yardımcı olacak çalışmalar gerçekleştiriyor.

Kendilerinin görevlendirildiği çadır kent temizlik hizmetlerini sürdüren, ihtiyaç duyulan tüm alanlarda sahada olan ekipler halısından mutfağına eşyalarıyla teslim edecekleri 100 konteyner evin bulunacağı alanı depremzedeler için hazırlıyor.

Kurulumu için hazırlıkların devam ettiği konteyner kentin ay sonuna kadar hizmet vermeye başlaması planlanıyor.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AA muhabirine, bölgeye yaklaşık 1000 kilometre uzaktan geldiklerini söyledi.

Orhan, böyle afet zamanlarında herkesin birbirine sımsıkı sarılması gerektiğini vurguladı.

Depremin ardından Belediye Meclisinin kararıyla Antakya Belediyesini "kardeş" ilan ettiklerini belirten Orhan, depremin yaralarının sarılmasıyla ilgili konularda katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Konteynerleri kurulacağı alanda hazırlıyorlar

Bölgede kendilerine verilen çadır kentlerin temizliğini, duş ve lavaboların bakımlarını yaptıklarını aktaran Orhan, "AFAD koordinesinde 100 konteynerin olduğu minik bir kent kuracağız. Konteynerlerimizin imalatını burada yapıyoruz. Nakliye maliyetlerini daha da aza indirmek açısından bütün ekibimizle buradayız. İnşallah çok yakın bir zamanda bütün konteynerleri kurmuş olacağız." dedi.

Muhammed Cevdet Orhan, imalatı yerinde yapılan konteynerlerin içinde duş, tuvalet ve minik bir mutfak olacağını, yatağından koltuğuna tüm malzemelerin konulacağını dile getirdi.

Konteynerlerin 50'sinin Antakya Belediyesi çalışanlarına ayrıldığını, bu şekilde onların da sonraki süreçte işlerine daha kolay adapte olacağını düşündüklerini aktaran Orhan şöyle konuştu:

"25-30 Mart'ta buranın altyapı işlerini de tamamen bitirdikten sonra misafirlerimizi kabul etmeye başlayacağız. Buraya minik bir sosyal donatı alanı, mescit kuracağız. Çocuklara minik bir oyun alanı yapacağız. Burada birtakım özel, ortak yaşam alanlarında vakit geçirecekleri minik sosyal donatılar da üreteceğiz. İnşallah mart ayının sonuna doğru kendilerine teslim etmiş olacağız. Halısını dahi sereceğiz, elektrik sistemini yapacağız, elektrikli şofbenini, mutfak eviyesini, mutfak dolabını her şeyini teslim edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deprem felaketinin yaşandığı yerlerde cuma namazı kılındı
Adıyaman'da ağır hasarlı binaların içi yıkımın boyutunu bir kez daha ortaya koydu
Antalya'da toplu ulaşım ücretleri zamlandı
Sapanca Gölü'nde su seviyesi aralıklı yağışlarla arttı
Antakya'nın Erzurumlu kardeş belediyesi "gönül köprüsü"nü konteyner kentle taçlandıracak

Benzer haberler

Antakya'nın Erzurumlu kardeş belediyesi "gönül köprüsü"nü konteyner kentle taçlandıracak

Antakya'nın Erzurumlu kardeş belediyesi "gönül köprüsü"nü konteyner kentle taçlandıracak

Depremzedeler için İtalya'dan gelen sağlık ekibine "espressolu" teşekkür

Doğanşehir'de 14 konteyner kent daha kurulacak

Hatay'da çocuklar "Minika Oyun Çadırları"nda eğleniyor

Hatay'da çocuklar "Minika Oyun Çadırları"nda eğleniyor
Hataylı esnaf kebap satarak elde ettiği geliri depremzedelere harcıyor

Hataylı esnaf kebap satarak elde ettiği geliri depremzedelere harcıyor
Yakınları enkaz altındayken depremzedelere şifa dağıttı

Yakınları enkaz altındayken depremzedelere şifa dağıttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet