Antakya'da depremin 133. saatinde bir bebek enkazdan kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde Aliye Dağlı adlı bebek enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
Hatay
Depremden etkilenen Antakya'da, arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.
Hatay'ın Antakya ilçesinde Aliye Dağlı isimli bebek, JAK ve AFAD gönüllülerinden oluşan ekiplerce 132 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı pic.twitter.com/jVLcXmwxWO— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 11, 2023
Cebrail Mahallesi'ndeki bir apartmanın enkazında Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD gönüllülerinden oluşan ekiplerin çalışmalarıyla depremin 133. saatinde yaklaşık 2 yaşında olduğu belirtilen Aliye Dağlı adlı bebek enkazdan kurtarıldı.
Bebek Dağlı, daha sonra sağlık personeline teslim edildi. Sağlık personelinin kucağında ambulansa götürülen bebek, tedavi altına alındı.
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