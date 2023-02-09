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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay’daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor. Hatay Merkez Cebrail Mahallesinde ekipler enkaz altındaki anne ve çocuğu için kurtarma çalışması gerçekleştiriyor. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kişi, 89 saat sonra sağ çıkarıldı.-VTR-
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Gündem, Asrın felaketi

Ankara'ya getirilen depremzedeler KYK yurtlarına yerleştiriliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan vatandaşlar, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) getirilmeye başlandı.

Hüseyin Yiğiner   | 09.02.2023
Ankara'ya getirilen depremzedeler KYK yurtlarına yerleştiriliyor

Ankara

Kahramanmaraş, İskenderun, Malatya ve Hatay'da evleri yıkılan 500 kişi, Valilik koordinasyonunda ilçede oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezinde kayıtları yapıldı.

Ekiplerce acil ve kişisel ihtiyaçları karşılanan afetzedeler, daha sonra belediye tarafından tahsis edilen otobüslerle Esenboğa Mahallesi'ndeki Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi içerisinde bulunan Çubuk Erkek ve Kız Öğrenci Yurdu'na götürülüyor.

Ayrıca bölgeden gelen 51 kişi de ilçede yakınlarının yanına yerleştirildi.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, yurda yerleştirilen aileyi ziyaret etti.

Çubuk Belediyesi depremzedelerin geldiği yurtta kurduğu stantta çeşitli ikramlarda bulunuyor.

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