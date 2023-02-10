Ankara'daki hastanelerde 471 yaralı depremzedenin tedavisi sürüyor
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulanslarla bugüne kadar Ankara'ya getirilen yaralıların sayısı 471 oldu.
Ankara
AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, 10 ili etkileyen depremlerin ardından ambulans uçaklar ve uçakların durumu kritik yaralıları hastanelere sevk etmeye yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda depremlerin meydana geldiği 6 Şubat'tan bugün sabah saatlerine kadar uçak ambulanslarla Ankara'ya 471 yaralı sevk edildi.
Yaralıların 253'ünün Etlik Şehir Hastanesi, 169'unun Bilkent Şehir Hastanesi, 16'sının Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 18'inin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve 15'inin de diğer hastanelerde tedavi gördüğü öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.