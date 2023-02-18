Ankara'da bir şirket kendi işini bırakıp deprem bölgesi için uyku tulumu üretiyor
Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler sonrası bölgenin öncelikli ihtiyaçlarını gidermek için sanayiciler, üretimlerini dönüştürmeye başladı.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'da otomobiller için yanmaz koltuk kılıfı üreten bir şirket, Bakanlığın koordinasyonunda uyku tulumu imal etmeye başladı.
Otomobil koltuk kılıfının yanı sıra çeşitli teknik kumaşların üretimini de yapan şirket, Ankara'da İvedik Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyetlerini yürütüyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen şirketin Genel Müdürü Mehmet Gültekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile irtibata geçerek uyku tulumu üretmeye başladıklarını belirterek, "Kendi işimizi tamamen bıraktık. Günde 3 vardiya çalışıyoruz. Haftada 5 bin adetlik üretim planlıyoruz." ifadesini kullandı.
Gültekin, ilk etapta kendilerine ait olan tırı mutfak haline getirmeyi planladıklarını ancak daha sonra kendi iş alanlarıyla ilgili çalışmaya başladıklarını bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden çadır ve uyku tulumu ihtiyacı olduğunu öğrendiklerini ifade eden Gültekin, şunları kaydetti:
"Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile irtibata geçtik. Onlar dedi ki 'Uyku tulumu üretmeniz gerçekten faydalı olur.' Biz de uyku tulumu üretmek için kolları sıvadık. Normalde bu bizim işimiz değil. Daha sonra kumaş tedarikine başladık."
Tedarikçiler para almadı
Gültekin, uyku tulumunun içinde kullanıcıyı sıcak tutan özel bir elyaf bulunduğunu belirterek, "Firmalardan fiyat toplarken bize 'Biz yarısını alacağız.' dediler. Fermuar firması dedi ki, 'Biz tamamen bağış yapmak istiyoruz.' Bu şekilde uyku tulumu yapmaya karar verdik." ifadesini kullandı.
Günde yaklaşık 1000 adet uyku tulumu üretimine başladıklarını kaydeden Gültekin, şu bilgileri paylaştı:
"Şu anda 1 tırımız hazırlanmak üzere içine 3 bin 500 adet uyku tulumu ile beraber deprem bölgelerine göndermeyi hedefliyoruz. Haftada 5 bin adetlik üretim planlıyoruz. Burası, gece gündüz, 24 saat, 3 vardiya şeklinde çalışıyor. 6-7 bin uyku tulumunu 1 milyon liraya üretiyoruz. Bunu, şirketin bünyesinden karşılamaya karar verdik. Kendi işimizi tamamen bıraktık. İhracatçı firmayız, kendi müşterilerimizi tamamen bıraktık. 'Deprem bölgesine çalışıyoruz şu anda, size hizmet veremeyeceğiz.' dedik. Onlar da sağ olsunlar anlayışla karşıladılar."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.