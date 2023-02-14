Ankara Tıp, depremzedeler için Afet ve Travma Polikliniğini hizmete aldı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde oluşturulan Afet ve Travma Polikliniği, hem hastanede tedavi gören depremzedelerin hem de depremden etkilenen kişilerin yaralarının sarılmasına destek oluyor.
Ankara
Hastanenin Cebeci yerleşkesindeki Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda kısa süre önce oluşturulan polikliniğe randevusuz başvurulabiliyor.
Depremden olumsuz etkilenen kişiler, ayrıca 7 gün 24 saat hizmet veren "0312 595 66 30", "0312 595 87 28", "0312 595 78 38" numaralı telefonları arayarak poliklinik desteklerinden yararlanabiliyor.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berker Duman, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Polikliniğimiz depremden birinci derece etkilenenler başta olmak üzere deprem sürecinden olumsuz etkilenen ve psikiyatri desteği gereksinimi olanlar için hizmete sunuldu. Randevusuz başvurulabiliyor." bilgisini paylaştı.
İsteyen herkesin telefon hatlarından da polikliniğe ulaşabileceğini vurgulayan Duman, "Polikliniğimize şu an başvuran çok sayıda kişi var. Birinci derecede depremden etkilenen, yaralanmasa dahi o sarsıntıyı, korkuyu yaşamış kişiler veya bir şekilde yakınları depremden etkilenen kişiler başvuranlar arasında. Ayrıca İbn-i Sina ve Cebeci hastanelerimizde tedavi gören depremzedelerle de görüşerek ilk değerlendirmelerini yapıyoruz, psikiyatrik destek gereksinimi olup olmadığını tespit ediyoruz. Buna göre bir tedavi planlaması yapıyoruz." ifadesini kullandı.
"Temel yaşamsal destek, psikolojik yardımın ilk aşamasıdır"
Doç. Dr. Duman, Kahramanmaraş merkezli depremlerden kurtulan kişiler için can güvenlikleri ve fiziki ihtiyaçlarının karşılanmasının öncelikli olduğunu vurgulayarak, "Temel yaşamsal destek, psikolojik yardımın ilk aşamasıdır. Bu süreçte çok yoğun psikiyatrik müdahaleden ziyade bu gereksinimlerin karşılanması önceliklidir." diye konuştu.
Duman, deprem nedeniyle travmatik bir sürecin yaşandığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu süreçte bazı ruhsal sıkıntıların yaşanması normal, bunları hemen tedavi gerektiren bir durum olarak görmüyoruz. Kaybı olanlar için çok daha zor bir süreç, bunu aşmaları biraz daha zor olacaktır.
Depremden birinci derece veya dolaylı etkilenenler açısından yaşadıkları ruhsal sıkıntıların genellikle zamanla azaldığını görürüz. Bu tip deprem gibi afetlerden sonra ilk birkaç hafta yoğunlukla olayı hatırlatan durumlardan kaçınma, duygusal tepkisizlik, donakalma, tetikte olma, sinirlilik, öfke, kaygı, endişe, uykusuzluk gibi travma ilişkili belirtiler olur. Bunlar bir süre sonra ilerleyen haftalarda kendiliğinden azalabilir."
"Kendi kendinize aşamadığınız belirtiler varsa başvurun"
Doç. Dr. Duman, ayrıca Çocuk Ruh Sağlığı Bilim Dalı bünyesinde depremden etkilenen çocuklara da destek sağlandığını aktardı.
Depremden etkilenen kişilerin yakınlarına bazı önerilerde de bulunan Duman, "Depremi yaşayan kişileri zorlamadan, istediği ölçüde duygularını paylaşması için teşvik edebiliriz. Eğer bu süreçte kişinin kendi kendine aşamadığı, devam eden ruhsal belirtileri varsa polikliniğimize başvurabilirler." açıklamasında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.