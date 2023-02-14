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Kahramanmaraş’ta Seçkinler Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Asrın felaketi

Ankara Ticaret Odası depremden etkilenen İskenderun'da "prefabrik yaşam köyü" kuruyor

Ankara Ticaret Odası (ATO), Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler sebebiyle evleri yıkılan vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla Hatay'ın İskenderun ilçesinde "prefabrik yaşam köyü" kuruyor.

Zeynep Canlı   | 14.02.2023
Ankara Ticaret Odası depremden etkilenen İskenderun'da "prefabrik yaşam köyü" kuruyor

Ankara

ATO Başkanı Gürsel Baran, yaptığı yazılı açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremler nedeniyle evsiz kalan vatandaşların bir an önce sağlıklı koşullarda barınabilmeleri için prefabrik yapıların siparişini verdiklerini bildirdi.

AFAD'ın kendilerine işaret ettiği Hatay'ın İskenderun ilçesinde "prefabrik yaşam köyü" kurmaya başladıklarını belirten Baran, "İçinde mutfak, tuvalet ve duşlar bulunan prefabrik alanlarda çocuklarımız için de korunaklı oyun alanları oluşturuyoruz. İlk etapta 100 prefabriğin hafta sonuna kadar kurulumunu tamamlayacağız. Cumartesi gününden itibaren vatandaşlarımız bu yapılarda barınmaya başlayabilecek. Bu yaşam alanlarında aşevleri de kurarak depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

Baran, ATO olarak sipariş verdikleri prefabrik yapılara yenilerini eklemek ve iç donanımlarını sağlamak amacıyla üyelerine çağrı yaptıkları bilgisini vererek, "Benim de katkım olsun" diyen ATO üyelerinin 0312 201 83 36-37 ve 0312 201 83 86-87 numaralı hatlardan "Deprem Yardım Masası" ile iletişime geçebileceklerini kaydetti.

Depremin ardından bölgeye ilk etapta konteyner gönderdiklerine işaret eden Baran, şu değerlendirmede bulundu:

"Gördük ki bir tırda ancak iki konteyner gönderebiliyoruz ve bu da bölgede trafik yoğunluğuna yol açıyor. Bu nedenle konteynere nazaran taşınması daha kolay olan prefabrik yapılardan sipariş edip, bölgeye kurdurmaya karar verdik. Bölgede en çok seyyar tuvalete ihtiyaç duyuluyor. Ankara'da ürettirdiğimiz seyyar tuvaletlerin Hatay'a kurulumu gerçekleştirildi. İkinci siparişlerimiz de tamamlandı ve Samandağ'a kurulmak üzere yola çıktı."

Malatya ve Hatay'a 2 AFAD çadırı

Baran, bölgede çalışan görevlilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere içinde ısınma, aydınlanma gereçleri ile jeneratörlerin, ranza yatakların yer aldığı 1750'şer metrekarelik iki ayrı çadır temin ettiklerini ve Malatya ile Hatay'a kurduklarını bildirdi.

Depremin ilk günü 6 Şubat'tan itibaren bölgeye çocuk maması, çocuk bezi, sütten oluşan ilk yardım tırını ulaştırdıklarını belirten Baran, ardından ısıtıcı yüklü iki tır ile battaniye, yorgan, yatak, termal kıyafetler, iç çamaşırı, gıda ve diğer ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı 16 tırı gönderdiklerini kaydetti. Baran, "AFAD ile irtibat halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Asrın felaketinin yaralarını birlikte saracağız." ifadelerini kullandı.

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