Ankara Adliyesi personelinin deprem bölgelerindeki çalışmaları sürüyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 272 kişilik adli destek ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.
Ankara
Ankara Adliyesi personeli, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen 7,7, ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen illerde adli faaliyetlerin sürdürülebilmesi için çalışmalarına devam ediyor.
Depremden hemen sonra bölgeye yardım malzemesi gönderen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ayrıca adli faaliyetlerin yürütülmesine destek kapsamında, 5 başsavcıvekili, 62 cumhuriyet savcısı, 42 bilirkişi, 6 yazı işleri müdürü, 87 zabıt katibi, 2 mübaşir, 2 memur, 3 bilgi işlem teknisyeni, 23 hizmetli ve 40 şoför görevlendirdi.
Gönüllülük esasına göre bölgeye giden savcı ve diğer adliye personeli, ölü muayene ve kimlik tespiti işlemlerinin yanı sıra ceza soruşturmaları ve hukuk davaları için enkazdan delil toplama sürecinde de yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.