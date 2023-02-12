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Gündem, Asrın felaketi

Anadolu Yayıncılar Derneği "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına 40 kanalla katılacak

Anadolu Yayıncılar Derneğinin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için 8 ulusal televizyon kanalının 15 Şubat Çarşamba ortak yayına geçeceği "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına bünyesindeki 40 kanalla katılacağı bildirildi.

Merve Yıldızalp   | 12.02.2023
Anadolu Yayıncılar Derneği "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına 40 kanalla katılacak

Ankara

Dernekten yapılan açıklamada, RTÜK tarafından desteklenen 15 Şubat'ta depremzedelerin yaralarını sarmak için düzenlenecek yardım kampanyasına dernek bünyesindeki 40 kanalın katılacağı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, "Gün birlik günüdür. Gün kardeşlik günüdür. 8 büyük televizyon kanalı büyük bir duyarlılık göstermişlerdir. Biz de dernek olarak karınca kararınca üyelerimizle bu yayına destek vereceğiz." ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayanlar için düzenlenecek kampanya kapsamında kanallar 15 Şubat Çarşamba saat 20.00'de ortak yayına geçecek. Ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek olacak. Sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar, AFAD ve Türk Kızılaya bağışlanacak.

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