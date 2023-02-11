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Gündem, Asrın felaketi

Anadolu Federasyonu, gönüllü gençlerle depremzedelerin yaralarını sarıyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde görev yapan sivil toplum kuruluşlarının gönüllü gençleri, yardımseverler ile yardıma ihtiyacı olanları buluşturuyor.

Anıl Kuru   | 11.02.2023
Anadolu Federasyonu, gönüllü gençlerle depremzedelerin yaralarını sarıyor

Gaziantep

Anadolu Federasyonu Başkanı Turgay Aldemir, AA muhabirine, sadece kendilerine bağlı federasyon ve vakıflar içinde sahada çalışan yaklaşık 7 bin, kriz masasında ise 400'ün üzerinde gönüllü genç olduğunu söyledi.

Hem federasyon hem de vakıf olarak Türkiye'nin yaşadığı afetlerde aktif yer aldıklarını, depremin ilk anında kriz masası oluşturduklarını belirten Aldemir, "Burada bilgiler toplanıyor ve iş bölümü yapılarak işler yürütülüyor. Sahadan gelen ihtiyaçları ekiplerimiz alıyor, toparlıyor, yerinde tespit ederek sağlaması yapılıyor. Başka bir ekibimiz bu ihtiyaçları gidermek için gönüllülerimizle operasyonları gerçekleştiriyor. Mesela Pazarcık ilçesinde bir bebeğin maması yok, o bebeğe mamayı ulaştırıyoruz. Hatay'daki annenin bir sıkıntısını gideriyoruz." diye konuştu.

Aldemir, acil yardım, ulaşım, taşınma gibi birçok konuda çalışan ekipleri olduğunu vurgulayarak, "Nerede neye ihtiyaç varsa ona yetişmeye ve israf olmamasına çalışıyoruz. Bu ülkenin gençleri diri, bu deprem bize bunu öğretti. Geleceği güvence altında. Onların enerjisine hayranız. İnanılmaz bir çaba veriyorlar." dedi.

"Kimsenin onurunu incitmeden ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz"

Millet olarak inanılmaz bir yardım seferberliği başlatıldığını vurgulayan Aldemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enerjimizi iyi değerlendirmemiz lazım. Şu anda sahada çok fazla yardım var. Bu yardımlar şimdi iyi yönetilmeli. Kurmay bir akla ihtiyaç var. Tam da bu noktada sivil toplum ile devlet işbirliği son derece önemli. Bir kişinin ihtiyacı noktasında feryadı haklıdır. Ancak buraya 10 ürün gerekiyorsa bir tır dolusu ürün göndermenin anlamı yok. Biri çıkıp A noktasında su yok dediğinde, bir bakıyorsunuz 10 tır su gelmiş. Halbuki buraya 3 kişilik su yeterdi. Bu krizde hepimiz hayırlarımızı iyi değerlendirmeliyiz. Nakliye ücretleri çok yüksek. Yapılan yardımların bireysel değil, mümkünse bu işi organize eden yerlerle birlikte yapılmasını öneriyoruz."

Aldemir, yardım istemenin de çok zor bir durum olabildiğine dikkati çekerek, "Kimsenin onurunu incitmeden ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

- Çalışmalar AFAD ve kriz masası işbirliğiyle yürütülüyor

Bülbülzade Vakfı gönüllüsü Şehadet Gerçek de depremin ilk günü afet koordinasyon merkezinde gönüllü olarak çalışmaya başladığını aktardı.

Türkiye'nin her yerinden katkı sağlamak isteyenlerin telefonlarını aldıklarını belirten Gerçek, "Yardım etmek isteyenler ile yardım almak isteyenleri buluşturuyoruz. Yaptıklarımızı, AFAD ve kriz masasıyla eş zamanlı paylaşıyoruz. Onlarla işbirliği içindeyiz. Gelen yardım tırlarının koordinasyonunu yapıyoruz. Gönüllü gençler ile çok uzun saatler çalışıyoruz. Bir yandan da depremzedeyiz. Hala evlerimize gidemedik ama yaraları sarmaya çalışıyoruz. Aynı gün aynı saatlerde çözüm sunuyoruz. Yardım edenlerimiz ne istersek gönderiyor. 'Acil ıslak mendil, acil bez lazım.' gibi isteklere de yetişiyoruz." diye konuştu.


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